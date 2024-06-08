Как срывались трансферы российских футболистов в Европу. Теперь под угрозой и Сафонов

Матвей Сафонов и ПСЖ, сорвавшиеся трансферы российских футболистов в Европу: Мамаев, Захарян, Смолов, Дзюба, Щенников, Чалов | Источник: Чемпионат.com

Трансфер российского вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ» оказался под угрозой срыва. Футболисту запрещено покидать территорию родной страны в связи с большим долгом. Вспоминаем, по каким причинам в последнее время срывались трансферы других российских игроков. Матвей тоже попал в список, но его переход не сорвался окончательно, в отличие от других.

Павел Мамаев

В 2012 году Мамаев едва не оказался в «Манчестер Юнайтед». Сейчас в такое поверить сложно. По словам Павла, у него даже был контракт на руках, но сделка сорвалась. Причина — проблемы с рабочей визой. Они возникли из-за того, что у россиянина не было необходимого количества матчей за сборную. Хотя самому Павлу обещали, что этот вопрос решат.

Мамаев остался в ЦСКА, а мечта об игре в Европе так и осталась мечтой. «Такие предложения бывают, наверное, раз в жизни. Не знаю, будет ли оно у меня когда-нибудь ещё. Если честно, был немного в шоке, когда мне сообщили об интересе со стороны “МЮ”, — говорил Павел в 2015 году.

Арсен Захарян

Сейчас Арсен представляет испанский «Реал Сосьедад», а летом 2022-го мог играть в АПЛ. «Челси» проявлял интерес к 19-летнему игроку, однако сделка так и не состоялась. У английского клуба возникли сложности с оплатой трансфера, поскольку российские банки оказались под санкциями. Сам Арсен не унывал и надеялся, что английский клуб решит вопрос с трансфером зимой. Не решил.

А летом 2023-го Арсен всё-таки покинул «Динамо» и укатил в Испанию. «Реал Сосьедад» — не такой звучный клуб, как «Челси», но зато сыграл в прошлом сезоне в плей-офф Лиги чемпионов, чего не скажешь о лондонской команде.

Артём Дзюба

В 2018 году Артём неожиданно стал лидером сборной России на домашнем чемпионате мира. А после турнира мог уехать в чемпионат Англии. У Артёма появились варианты с «Эвертоном», «Ньюкаслом» и «Вест Хэмом». Тогда Дзюба был ближе всего к переходу в лондонский клуб, но не срослось. Артём после этого ударил по агентам, которые не трудоустроили его в Англию.

— «Вест Хэм» очень сильно хотел. Разговаривал по этому поводу с Семаком, с Дюковым. Они меня услышали, что я хочу попробовать свои силы. Со своей стороны сделал всё возможное и ждал, практически на чемоданах сидел, даже предупредил, что с квартиры съеду. Но когда наступил день Х, люди, которые этим занимались и говорили, что всё в порядке, просто растворились, исчезли. Кинули. Понял, что российские агенты не совсем солидные люди, — говорил Дзюба после сорвавшегося трансфера.

Фёдор Чалов

В сезоне-2018/2019 Чалов наколотил 15 голов и занял первое место в списке лучших бомбардиров РПЛ. На форварда обратили внимание в Англии — «Кристал Пэлас» был готов отдать солидную сумму. Но в ЦСКА посчитали, что Чалова получится впоследствии продать ещё дороже.

«Кристал Пэлас» предлагал за Чалова £ 25 млн. ЦСКА посчитал, что Чалов стоит больше. Он им нужен для чемпионата и выхода в Лигу чемпионов. В Европе только большие команды могут позволить себе трансферную стоимость Фёдора. Если бы он перешёл в «Кристал Пэлас», это мог бы быть большой шаг на пути в большой клуб, в любой топ-клуб мира«, — говорил агент футболиста Кристиан Эмиле. Позднее Фёдор всё-таки получил какой-никакой европейский опыт, когда уехал в аренду в “Базель”.

Георгий Щенников

В 2018 году защитник ЦСКА мог оказаться в Бундеслиге. На Георгия тогда претендовал «Шальке», который тренировал Доменико Тедеско. Стороны даже согласовали зарплату россиянина — € 1,4 млн в год. К слову, тогда к Щенникову проявляли интерес все топ-клубы РПЛ, однако он отмёл эти варианты. Георгий хотел либо продлить контракт с ЦСКА, либо уехать в Германию, что было его давней мечтой.

Однако в последний момент сделка сорвалась. Почему? Всё из-за Абдула Рахмана Баба. В январе 2018-го «Шальке» уже во второй раз взял игрока в аренду у «Челси». Однако футболист сборной Ганы вернулся с Кубка Африки, подхватив лихорадку. Он выбыл до конца сезона, и боссы «Шальке» планировали расторгнуть арендный договор, чтобы подписать Щенникова. Но Роман Абрамович потребовал заплатить компенсацию. После раздумий немецкий клуб отказался, и трансфер Георгия сорвался. В итоге позднее Георгий продлил контракт с ЦСКА.

Фёдор Смолов

По словам самого Фёдора, он был очень близок к переезду в АПЛ в начале 2018 года. Тогда Смолов выступал за «Краснодар», но не поменял клуб за несколько месяцев до домашнего чемпионата мира. Тот, кстати, сложился для форварда не так, как он бы этого хотел. В итоге после ЧМ-2018 Смолов подписал контракт с «Локомотивом».

«Мог перейти в “Вест Хэм”, — вспоминал Смолов. — Клубы между собой договорились. Я сам решил не уезжать. У меня была травма. В Англии уже шёл сезон, а у нас — отпуск. Понимал, что, пока восстановлюсь, пока наберу форму, пока адаптируюсь к скоростям даже на тренировках, пройдёт много времени. Была высокая вероятность, что я бы не играл и не находился в тонусе. А там уже ЧМ-2018. Мы все к нему готовились так или иначе».

Матвей Сафонов

Сразу скажем: трансфер Сафонова пока не сорвался. Более того, Матвей уже прошёл медосмотр для «ПСЖ». Да-да, именно туда перейдёт россиянин, если не будет форс-мажора. Даже главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что Сафонов подпишет контракт в ближайшие дни. Правда, после этого появилась информация, что вратарю запрещено покидать пределы России. По данным телеграм-канала Baza, у Сафонова есть долг по алиментам в размере 60 млн рублей. Ранее суд обязал футболиста выплачивать четверть своего дохода бывшей супруге. Сам Сафонов после контрольного матча с Беларусью (4:0) назвал информацию «слухами в СМИ» и отметил, что ему здесь нечего комментировать.