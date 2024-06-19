Футболист Заболотный подписал контракт с «Химками»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-74397753&hd=2&id=456242535&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ТАСС, 19 июня. Нападающий Антон Заболотный стал игроком подмосковного футбольного клуба «Химки». Об этом сообщает пресс-служба «Химок».

18 июня московский ЦСКА объявил об уходе Заболотного в связи с окончанием действия контракта.

Заболотному 33 года, он выступал за ЦСКА с 2021 года, он является воспитанником академии армейцев. Всего за красно-синих футболист провел 104 матча, в которых забил 22 гола и отдал 11 результативных передач. В 2023 году нападающий стал победителем Фонбет — Кубка России с московским клубом.

Заболотный ранее выступал за «Сочи», «Тосно» из Ленинградской области, «Уфу», воронежский «Факел», екатеринбургский «Урал», брянское «Динамо», астраханский «Волгарь», а также петербургский «Зенит», в составе которого футболист стал чемпионом России в сезоне-2018/19. В составе сборной России форвард провел 19 матчей, в которых отметился 2 забитыми мячами.