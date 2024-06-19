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21:10 (мск), источник: ТАСС

Футболист Заболотный подписал контракт с «Химками»

Предыдущим клубом нападающего был московский ЦСКА.

Химки
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ТАСС, 19 июня. Нападающий Антон Заболотный стал игроком подмосковного футбольного клуба «Химки». Об этом сообщает пресс-служба «Химок».

18 июня московский ЦСКА объявил об уходе Заболотного в связи с окончанием действия контракта.

Заболотному 33 года, он выступал за ЦСКА с 2021 года, он является воспитанником академии армейцев. Всего за красно-синих футболист провел 104 матча, в которых забил 22 гола и отдал 11 результативных передач. В 2023 году нападающий стал победителем Фонбет — Кубка России с московским клубом.

Заболотный ранее выступал за «Сочи», «Тосно» из Ленинградской области, «Уфу», воронежский «Факел», екатеринбургский «Урал», брянское «Динамо», астраханский «Волгарь», а также петербургский «Зенит», в составе которого футболист стал чемпионом России в сезоне-2018/19. В составе сборной России форвард провел 19 матчей, в которых отметился 2 забитыми мячами.

Также в четверг «Химки» объявили о подписании контракта с полузащитником Артуром Юсуповым, который провел прошлый сезон в «Сочи». Подмосковная команда заняла первое место по итогам завершившегося сезона в Мелбет — Первой лиге и сыграет в Мир — Российской премьер-лиге.

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