Футболист Заболотный подписал контракт с «Химками»
Предыдущим клубом нападающего был московский ЦСКА.
Химки
Предыдущим клубом нападающего был московский ЦСКА.
ТАСС, 19 июня. Нападающий Антон Заболотный стал игроком подмосковного футбольного клуба «Химки». Об этом сообщает пресс-служба «Химок».
18 июня московский ЦСКА объявил об уходе Заболотного в связи с окончанием действия контракта.
Заболотному 33 года, он выступал за ЦСКА с 2021 года, он является воспитанником академии армейцев. Всего за красно-синих футболист провел 104 матча, в которых забил 22 гола и отдал 11 результативных передач. В 2023 году нападающий стал победителем Фонбет — Кубка России с московским клубом.
Заболотный ранее выступал за «Сочи», «Тосно» из Ленинградской области, «Уфу», воронежский «Факел», екатеринбургский «Урал», брянское «Динамо», астраханский «Волгарь», а также петербургский «Зенит», в составе которого футболист стал чемпионом России в сезоне-2018/19. В составе сборной России форвард провел 19 матчей, в которых отметился 2 забитыми мячами.
Также в четверг «Химки» объявили о подписании контракта с полузащитником Артуром Юсуповым, который провел прошлый сезон в «Сочи». Подмосковная команда заняла первое место по итогам завершившегося сезона в Мелбет — Первой лиге и сыграет в Мир — Российской премьер-лиге.