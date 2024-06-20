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19:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Химки» объявили об уходе Андрея Талалаева и его тренерского штаба

«Химки» объявили об уходе российского специалиста Андрея Талалаева и его тренерского штаба.

Химки
Источник: РИА "Новости"

«Наш футбольный клуб расторг контракт с главным тренером по обоюдному согласию сторон.

Вместе с Андреем Талалаевым уходят тренеры Юрий Нагайцев, Сергей Рыжиков и Серджио Джовани, глава селекционного отдела Андрей Талалаев-младший, аналитик Антон Мельниченко, массажист Марат Ишмурзин.

Благодарим за сотрудничество и достигнутые результаты! Желаем удачи в дальнейшей карьере!», — написано в телеграм-канале подмосковского клуба.

Талалаев возглавил «Химки» в апреле 2023 года. Под его руководством команда вылетела из РПЛ, заняв предпоследнее место в сезоне-2022/2023.

Напомним, «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице Первой лиги в сезоне-2023/2024. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу. «Химки» выиграли чемпионат Первой лиги во второй раз, впервые это произошло в 2006 году.

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