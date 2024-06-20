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20 июня, источник: РБК

Российская премьер-лига опубликовала календарь на сезон 2024/25

Первый тур чемпионата страны нового сезона будет сыгран с 19 по 22 июля. Групповой этап Кубка России в «пути РПЛ» стартует 30 июля.

Премьер-лига: таблица и календарь
Источник: РПЛ

Российская премьер-лиги (РПЛ) на своем сайте опубликовала календарь на сезон 2024/25.

Первый тур будет сыгран с 19 по 22 июля. В нем сыграют:

  • «Ростов» — ЦСКА.
  • «Крылья Советов» — «Зенит».
  • «Динамо» — «Факел».
  • «Локомотив» — «Акрон».
  • «Ахмат» — «Краснодар».
  • «Пари НН» — «Рубин».
  • «Оренбург» — «Спартак».
  • «Химки» — «Динамо» (Махачкала).

Первый матч между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» состоится в 6-м туре (23−26 августа).

Последний тур (18-й) перед зимней паузой пройдет с 6 по 9 декабря. Возобновится чемпионат 28 февраля.

Последний, 30-й тур будет сыгран 24 мая.

Кроме того, РФС опубликовал календарь Кубка России в «пути РПЛ». Матчи первого тура пройдут 30 июля — 1 августа. В группе А встретятся московские «Спартак» и «Динамо», в группе В — «Локомотив» и «Ростов», а в группе С — «Краснодар» и ЦСКА.

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