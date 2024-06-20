Российская премьер-лига опубликовала календарь на сезон 2024/25
Первый тур чемпионата страны нового сезона будет сыгран с 19 по 22 июля. Групповой этап Кубка России в «пути РПЛ» стартует 30 июля.
Первый тур чемпионата страны нового сезона будет сыгран с 19 по 22 июля. Групповой этап Кубка России в «пути РПЛ» стартует 30 июля.
Российская премьер-лиги (РПЛ) на своем сайте опубликовала календарь на сезон 2024/25.
Первый тур будет сыгран с 19 по 22 июля. В нем сыграют:
Первый матч между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» состоится в 6-м туре (23−26 августа).
Последний тур (18-й) перед зимней паузой пройдет с 6 по 9 декабря. Возобновится чемпионат 28 февраля.
Последний, 30-й тур будет сыгран 24 мая.
Кроме того, РФС опубликовал календарь Кубка России в «пути РПЛ». Матчи первого тура пройдут 30 июля — 1 августа. В группе А встретятся московские «Спартак» и «Динамо», в группе В — «Локомотив» и «Ростов», а в группе С — «Краснодар» и ЦСКА.