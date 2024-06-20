Российская премьер-лига опубликовала календарь на сезон 2024/25

Источник: РПЛ

Российская премьер-лиги (РПЛ) на своем сайте опубликовала календарь на сезон 2024/25.

Первый тур будет сыгран с 19 по 22 июля. В нем сыграют:

«Ростов» — ЦСКА.

«Крылья Советов» — «Зенит».

«Динамо» — «Факел».

«Локомотив» — «Акрон».

«Ахмат» — «Краснодар».

«Пари НН» — «Рубин».

«Оренбург» — «Спартак».

«Химки» — «Динамо» (Махачкала).

Первый матч между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» состоится в 6-м туре (23−26 августа).

Последний тур (18-й) перед зимней паузой пройдет с 6 по 9 декабря. Возобновится чемпионат 28 февраля.

Последний, 30-й тур будет сыгран 24 мая.