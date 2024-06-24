Промес правда едет в Россию? Судьбу звезды «Спартака» решают власти — но все очень сложно

Этим утром инфополе взорвал инсайд Legalbet: Квинси Промес в скором времени должен вернуться в Россию из ОАЭ, где он застрял после зимних сборов — вопрос решается на уровне министерств двух стран. В ОАЭ Промеса осудили за ДТП в Дубае, а потом включилась и голландская сторона, требовавшая экстрадиции своего гражданина.

Позже инсайдер Иван Капров дополнил информацию: «Спартак» готовит для Промеса новый контракт, если тот вернется в Россию. До этого стало известно, что клуб занимается оформление новой рабочей визы для футболиста — хотя у Квинси действующая подписка о невыезде из ОАЭ.

Несмотря на «решение вопроса на уровне министерств двух стран», ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не стала комментировать вопрос.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241076&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Новости разбивают источники «Матч ТВ». По последним данным, гарантий возвращения Промеса на территорию РФ нет. Однако оформление новой визы действительно связано именно с этим, а еще — с истечением срока прежнего трудового договора.

Есть и более сдержанное мнение: все последние новости — «разговоры о вечном» и «Промес может вернуться, а может и нет. Вероятность второго сейчас выше, чем первого», потому что «Квинси — не гражданин РФ, вопрос экстрадиции — предмет взаимоотношений ОАЭ и Голландии».