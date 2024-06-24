Промес правда едет в Россию? Судьбу звезды «Спартака» решают власти — но все очень сложно
Усиление для красно-белых?
Усиление для красно-белых?
Этим утром инфополе взорвал инсайд Legalbet: Квинси Промес в скором времени должен вернуться в Россию из ОАЭ, где он застрял после зимних сборов — вопрос решается на уровне министерств двух стран. В ОАЭ Промеса осудили за ДТП в Дубае, а потом включилась и голландская сторона, требовавшая экстрадиции своего гражданина.
Позже инсайдер Иван Капров дополнил информацию: «Спартак» готовит для Промеса новый контракт, если тот вернется в Россию. До этого стало известно, что клуб занимается оформление новой рабочей визы для футболиста — хотя у Квинси действующая подписка о невыезде из ОАЭ.
Несмотря на «решение вопроса на уровне министерств двух стран», ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не стала комментировать вопрос.
Новости разбивают источники «Матч ТВ». По последним данным, гарантий возвращения Промеса на территорию РФ нет. Однако оформление новой визы действительно связано именно с этим, а еще — с истечением срока прежнего трудового договора.
Есть и более сдержанное мнение: все последние новости — «разговоры о вечном» и «Промес может вернуться, а может и нет. Вероятность второго сейчас выше, чем первого», потому что «Квинси — не гражданин РФ, вопрос экстрадиции — предмет взаимоотношений ОАЭ и Голландии».
Автор: Николай Соников