Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Хорватия
Италия
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Албания
Испания
Футбол. Чемпионат Европы
23.06
Шотландия
Венгрия
Футбол. Чемпионат Европы
23.06
Швейцария
Германия
Футбол. Чемпионат Европы
25.06
Нидерланды
Австрия
Футбол. Чемпионат Европы
25.06
Франция
Польша
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.05
Зенит
Ростов
25.05
Факел
Ахмат
25.05
Краснодар
Динамо
25.05
ЦСКА
Урал
25.05
Рубин
Сочи
25.05
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
25.05
Балтика
Локомотив
25.05
Оренбург
Спартак
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
17:53 (мск), источник: Sport24

Промес правда едет в Россию? Судьбу звезды «Спартака» решают власти — но все очень сложно

Усиление для красно-белых?

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Этим утром инфополе взорвал инсайд Legalbet: Квинси Промес в скором времени должен вернуться в Россию из ОАЭ, где он застрял после зимних сборов — вопрос решается на уровне министерств двух стран. В ОАЭ Промеса осудили за ДТП в Дубае, а потом включилась и голландская сторона, требовавшая экстрадиции своего гражданина.

Позже инсайдер Иван Капров дополнил информацию: «Спартак» готовит для Промеса новый контракт, если тот вернется в Россию. До этого стало известно, что клуб занимается оформление новой рабочей визы для футболиста — хотя у Квинси действующая подписка о невыезде из ОАЭ.

Несмотря на «решение вопроса на уровне министерств двух стран», ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не стала комментировать вопрос.

Во время загрузки произошла ошибка.

Новости разбивают источники «Матч ТВ». По последним данным, гарантий возвращения Промеса на территорию РФ нет. Однако оформление новой визы действительно связано именно с этим, а еще — с истечением срока прежнего трудового договора.

Есть и более сдержанное мнение: все последние новости — «разговоры о вечном» и «Промес может вернуться, а может и нет. Вероятность второго сейчас выше, чем первого», потому что «Квинси — не гражданин РФ, вопрос экстрадиции — предмет взаимоотношений ОАЭ и Голландии».

Автор: Николай Соников

Читайте также от «Sport24»
Как выглядит красавица-дочь Мостового, которой исполнилось 25 лет. Горячие фото
«Какие большие и упругие». Яна Кошкина показала шикарную грудь, выложив горячие фото с отдыха в Турции
«Хорошенькая, как и полагается в 21 год». Новая возлюбленная 49-летнего экс-футболиста сборной России Нигматуллина
Актриса фильмов «18+» Ева Эльфи пообещала сделать это каждому, кто в финале Евро-2024 угадает счет и победителя
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь