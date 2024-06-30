«Локомотив» сенсационно проиграл клубу Первой лиги в контрольном матче
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Московский «Локомотив» проиграл столичной «Родине» во втором контрольном матче на первом учебно-тренировочном сборе.
Локомотив
Родина
Встреча, которая прошла в воскресенье в Баковке в закрытом режиме, закончилась со счетом 1:0 в пользу «Родины». Мяч на 20-й минуте забил Александр Юшин.
Следующие товарищеские матчи «Локомотив» проведет на «РЖД Арене» с калининградской «Балтикой» (6 июля) и сербским «Партизаном» (10 июля).