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16:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» сенсационно проиграл клубу Первой лиги в контрольном матче

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Московский «Локомотив» проиграл столичной «Родине» во втором контрольном матче на первом учебно-тренировочном сборе.

Локомотив
Родина
«Локомотив» сенсационно проиграл клубу Первой лиги в контрольном матче | Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, которая прошла в воскресенье в Баковке в закрытом режиме, закончилась со счетом 1:0 в пользу «Родины». Мяч на 20-й минуте забил Александр Юшин.

Следующие товарищеские матчи «Локомотив» проведет на «РЖД Арене» с калининградской «Балтикой» (6 июля) и сербским «Партизаном» (10 июля).

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