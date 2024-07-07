«Спартак» обыграл «Уфу» благодаря голу Мелешина
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Футболисты московского «Спартака» переиграли дома «Уфу» в контрольном матче в рамках подготовки к новому сезону Российской премьер-лиги (РПЛ).
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Футболисты московского «Спартака» переиграли дома «Уфу» в контрольном матче в рамках подготовки к новому сезону Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча (два тайма по 35 минут), прошедшая на одном из полей стадиона «Спартака» в Тушине, завершилась со счетом 1:0 в пользу «красно-белых». Единственный мяч забил Павел Мелешин на 15-й минуте.
В стартовом составе «Спартака» на игру вышел сербский защитник Срджан Бабич, вернувшийся в общую группу «Спартака» после участия в Евро-2024. Бабич провел первый тайм и был заменен после перерыва.
Также в составе «Спартака» дебютировал новичок команды бразильский форвард Виллиан Жозе, который вышел на замену в начале второго тайма.
Свой следующий контрольный матч команда Деяна Станковича проведет 12 июля против «Динамо». Предсезонное дерби пройдет на поле стадиона имени Льва Яшина в Петровском парке и начнется в 17:30 мск.