«Спартак» обыграл «Уфу» благодаря голу Мелешина

Встреча (два тайма по 35 минут), прошедшая на одном из полей стадиона «Спартака» в Тушине, завершилась со счетом 1:0 в пользу «красно-белых». Единственный мяч забил Павел Мелешин на 15-й минуте.

В стартовом составе «Спартака» на игру вышел сербский защитник Срджан Бабич, вернувшийся в общую группу «Спартака» после участия в Евро-2024. Бабич провел первый тайм и был заменен после перерыва.

Также в составе «Спартака» дебютировал новичок команды бразильский форвард Виллиан Жозе, который вышел на замену в начале второго тайма.