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Спартак
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20:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» обыграл «Уфу» благодаря голу Мелешина

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Футболисты московского «Спартака» переиграли дома «Уфу» в контрольном матче в рамках подготовки к новому сезону Российской премьер-лиги (РПЛ).

Спартак
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Источник: Пресс-служба ФК "Спартак"

Встреча (два тайма по 35 минут), прошедшая на одном из полей стадиона «Спартака» в Тушине, завершилась со счетом 1:0 в пользу «красно-белых». Единственный мяч забил Павел Мелешин на 15-й минуте.

В стартовом составе «Спартака» на игру вышел сербский защитник Срджан Бабич, вернувшийся в общую группу «Спартака» после участия в Евро-2024. Бабич провел первый тайм и был заменен после перерыва.

Также в составе «Спартака» дебютировал новичок команды бразильский форвард Виллиан Жозе, который вышел на замену в начале второго тайма.

Свой следующий контрольный матч команда Деяна Станковича проведет 12 июля против «Динамо». Предсезонное дерби пройдет на поле стадиона имени Льва Яшина в Петровском парке и начнется в 17:30 мск.

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