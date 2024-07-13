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19:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Химки» сыграли вничью с «Крыльями Советов» в товарищеском матче

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Футболисты подмосковных «Химок» сыграли вничью с самарскими «Крыльями Советов» в товарищеском матче.

Химки
Крылья Советов
Источник: ФК «Химки»

Встреча, которая прошла в субботу на стадионе в Химках, закончилась со счетом 2:2. В составе «Химок» забили Антон Заболотный (4-я минута) и игрок, находящийся на просмотре (62). Голы у «Крыльев» на счету Амара Рахмановича (14) и Владислава Шитова (68).

Игра проходила в формате два тайма по 45 минут плюс дополнительный 30-минутный тайм.

«Химки» стартуют в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) 21 июля домашней встречей с махачкалинским «Динамо», а самарская команда свой матч первого тура проведет днем ранее дома против петербургского «Зенита».

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