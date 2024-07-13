«Химки» сыграли вничью с «Крыльями Советов» в товарищеском матче

Встреча, которая прошла в субботу на стадионе в Химках, закончилась со счетом 2:2. В составе «Химок» забили Антон Заболотный (4-я минута) и игрок, находящийся на просмотре (62). Голы у «Крыльев» на счету Амара Рахмановича (14) и Владислава Шитова (68).