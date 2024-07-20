Валерий Карпин назвал задачу «Ростова» на новый сезон РПЛ
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после ничьей в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с ЦСКА (0:0) ответил на вопрос о цели команды в стартовавшем розыгрыше чемпионата.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после ничьей в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с ЦСКА (0:0) ответил на вопрос о цели команды в стартовавшем розыгрыше чемпионата.
«Задача — обезопасить себя от стыков и от вылета. А почему мы должны ставить другую задачу? У меня просто вопрос к вам. У нас что-то изменилось, чтобы мы хотели попасть в пятерку? Если бы были какие-то изменения, можно было бы о чем-то говорить», — сказал Карпин на послематчевой пресс-конференции.
В следующем туре чемпионата «Ростов» встретится на выезде с «Крыльями Советов» 26 июля. Во втором матче сезона ЦСКА сыграет на выезде с «Пари Нижний Новгород» 27 июля.
По итогам прошедшего сезона чемпионата России «Ростов» занял седьмое место, набрав 43 очка. ЦСКА расположился на шестой строчке, заработав 48 очков. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», на счету которого 57 очков.