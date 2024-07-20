Валерий Карпин назвал задачу «Ростова» на новый сезон РПЛ

«Задача — обезопасить себя от стыков и от вылета. А почему мы должны ставить другую задачу? У меня просто вопрос к вам. У нас что-то изменилось, чтобы мы хотели попасть в пятерку? Если бы были какие-то изменения, можно было бы о чем-то говорить», — сказал Карпин на послематчевой пресс-конференции.