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20 июля, источник: Чемпионат.com

Валерий Карпин назвал задачу «Ростова» на новый сезон РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после ничьей в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с ЦСКА (0:0) ответил на вопрос о цели команды в стартовавшем розыгрыше чемпионата.

Ростов
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Валерий Карпин назвал задачу «Ростова» на новый сезон РПЛ | Источник: Чемпионат.com

«Задача — обезопасить себя от стыков и от вылета. А почему мы должны ставить другую задачу? У меня просто вопрос к вам. У нас что-то изменилось, чтобы мы хотели попасть в пятерку? Если бы были какие-то изменения, можно было бы о чем-то говорить», — сказал Карпин на послематчевой пресс-конференции.

В следующем туре чемпионата «Ростов» встретится на выезде с «Крыльями Советов» 26 июля. Во втором матче сезона ЦСКА сыграет на выезде с «Пари Нижний Новгород» 27 июля.

По итогам прошедшего сезона чемпионата России «Ростов» занял седьмое место, набрав 43 очка. ЦСКА расположился на шестой строчке, заработав 48 очков. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», на счету которого 57 очков.

Ростов
0:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
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