Соболева отстранили от тренировок в «Спартаке». Что происходит? | Источник: Спорт РИА Новости

Форварда «Спартака» Александра Соболева отстранили от тренировок с главной командой на фоне неутихающих слухов о переходе в «Зенит». Хотя еще на прошлой неделе генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявлял, что нападающий остается в клубе и может принести ему пользу. Форварда внесли в заявку на сезон, он отыграл 67 минут в стартовом матче РПЛ в Оренбурге, но пользы не принес.

Cейчас в «Спартаке» просто нет достойной замены Соболеву. Купленный у «Бетиса» 32-летний Жозе Виллиан приехал с таким количеством лишнего веса, что его нужно еще долго приводить в порядок. Вернувшийся из аренды Шамар Николсон отыграл за сборную Ямайки на Кубке Америки и пока тоже играть не готов. Остается также возвращенный из аренды из минского «Динамо» молодой Павел Мелешин.

Стоит напомнить, что Соболева не в первый раз отстраняют от тренировок с первой командой. Осенью прошлого года на такую меру решился тогдашний главный тренер Гильермо Абаскаль. С ним Соболев конфликтовал чуть ли не открыто, пренебрегая требованиями к дисциплине и отпуская порой недопустимые во взаимоотношениях игрока с тренером реплики. Только тогда не было речи о переходе в «Зенит».

Сейчас об этом говорят и пишут так много, что создается впечатление: трансфер случится со дня на день. Чемпиону и обладателю Кубка России зачем-то понадобился в юбилейном сезоне мощный форвард, способный замыкать прострелы с фланга и нагнетать напряженность в чужой штрафной. Есть, конечно, лучший бомбардир РПЛ минувшего сезона Матео Кассьерра, но он нападающий несколько иного плана. Точнее, более разноплановый. В «Зените» нападающие, игравшие в похожем с Соболевым стиле, зарекомендовали себя по-разному.

В команде Дика Адвоката, завоевавшей первое в российской истории золото чемпионата страны и выигравшей Кубок УЕФА, блистал Павел Погребняк. Ему, правда, жутко не везло: из-за желтой карточки, полученной в полуфинальном матче против «Баварии», пропустил финал Кубка УЕФА в Манчестере, а из-за травмы — Евро-2008. Хотя это не помешало Павлу продолжить карьеру в бундеслиге, а «Зениту» заработать на его продаже 4,5 млн евро. По тем временам, очень приличные деньги.

Летом 2010 года практически одновременно с Сергеем Семаком из «Рубина» в «Зенит» перешел Александр Бухаров. Деньги в Санкт-Петербурге он заработал хорошие, но в основном просиживал на скамейке запасных. Больше всего запомнился пьяным дебошем в аэропорту «Пулково», закончившегося составлением протокола об административном правонарушении. В «Зените» форварда отмазали.

Семь сезонов Артема Дзюбы в питерском клубе еще не стерлись из памяти болельщиков. В «Спартаке», откуда он перешел в «Зенит», его назвали предателем. Дзюба и на подхвате у Халка был, и играл важнейшую роль в атаке у Сергея Семака. Хотя расстался с ним, мягко говоря, неподобающе.

Соболева даже спартаковские ветераны предателем не называют. Он не воспитанник клуба, и все прекрасно понимают, что даже после хорошей зарплаты в «красно-белом» клубе в «сине-бело-голубом» будут платить больше. Всем своим видом и всеми поступками в последние недели Соболев показывает страстное желание оказаться в «Зените».

Только это еще ни о чем не говорит. По ходу прошлого сезона Вендел и Клаудиньо демонстрировали страстное желание «Зенит» покинуть, но их никто не отпустил. Все конфликты и разборки остались внутри клуба, и бразильские легионеры внесли огромный вклад в выстраданное чемпионство и победу в Кубке России.

В рядах правления «Зенита» нет единства по вопросу о приобретении форварда «Спартака». Пока между клубами не достигнута договоренность о цене, а главное — о выплате агентского вознаграждения. Агент пока еще спартаковского форварда Павел Андреев делает все от него зависящее, чтобы с последним проблем не было. После того как великолепно зарекомендовал себя в стартовых играх новобранец «Зенита» Максим Глушенков, еще один клиент Андреева, рейтинг последнего в глазах руководства «Зенита» заметно вырос.

Кроме Семака, входящего в правление клуба, активно лоббирует покупку Соболева директор департамента развития молодежного футбола Максим Погорелов. Он давно работает в футбольном бизнесе, хотя ненадолго отвлекался на медийный, и у него, как уверяют источники РИА Новости, давние и хорошие отношения с Андреевым. Есть в правлении и противники перехода спартаковца.

Директор «Зенита» по коммуникациям Жанна Дембо прекрасно понимает все риски, связанные с подобным переходом. Это вам не возвращение Владимира Быстрова и даже не переход Артема Дзюбы в пику «надменному соседу». Объяснить фанатам «Зенита», почему нам так уж понадобился Соболев, гораздо труднее, чем подать возвращение блудного Быстрова. А ведь даже эту задачу пришлось решать Лучано Спаллетти.

Впрочем, «Зенит» — это клуб, в котором все решает не правление, а «простой болельщик» Алексей Миллер. Его позиция остается тайной. Возможно, он прислушается к мнению Семака, которого всегда поддерживал, возможно, примет во внимание аргументы Голоса питерского футбола Геннадия Орлова, который резко раскритиковал сам интерес «Зенита» к форварду «Спартака». Да и так ли нужен в современном футболе «столб»? Вот, испанцы на Евро-2024 обошлись без него — и стали чемпионами.

Желание Соболева перейти в «Зенит» понятно. Решение руководства «Спартака» избавиться от проблем на раннем этапе, особенно с учетом недавнего заявления капитана команды Романа Зобнина, тоже понятно. Как и усилия Павла Андреева. А вот что предпримут руководство и тренерский штаб «Зенита», спрогнозировать сложно. Пока они, как испанцы на Евро-20224, в РПЛ громят соперников, демонстрируя впечатляющую игру. И Соболев, которого еще нужно в командную игру вписывать, не кажется столь уж необходимым усилением.