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12:39 (мск), источник: Газета.Ру

Тренер «Динамо» пообещал сослать футболистов работать в «Пятерочку»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка на послематчевой пресс-конференции по итогам игры второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Локомотива» заявил, что молодые игроки команды обязаны действовать на максимум своих возможностей во время тренировок и официальных встречах.

Динамо
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

По его словам, несогласные с этим могут устраиваться на работу в продуктовые магазины.

«Да, я сказал игрокам, что не пущу их на базу, если не будут выкладываться в игре. Молодые игроки должны пахать и отдавать все на поле. Если ты не хочешь — пожалуйста, иди работать в “Пятерочку”. Но и там тоже тяжелая работа», — заявил Личка.

Встреча с «Локомотивом», которая состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась со счетом 3:1.

«Динамо» одержало вторую победу подряд. В первом туре РПЛ столичный клуб под руководством Мацрела Лички с таким же счетом переиграл воронежский «Факел». В следующем туре «Динамо» в гостях сыграет «Акроном», игра состоится 3 августа и начнется в 15:00 по московскому времени.

Динамо
3:1
Первый тайм: 1:1
Локомотив
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