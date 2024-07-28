Тренер «Динамо» пообещал сослать футболистов работать в «Пятерочку»

По его словам, несогласные с этим могут устраиваться на работу в продуктовые магазины.

«Да, я сказал игрокам, что не пущу их на базу, если не будут выкладываться в игре. Молодые игроки должны пахать и отдавать все на поле. Если ты не хочешь — пожалуйста, иди работать в “Пятерочку”. Но и там тоже тяжелая работа», — заявил Личка.