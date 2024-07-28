«Спартак» и «Химки» объявили стартовые составы на матч РПЛ

«Химки»: Обухов, Терехов, Филин, Голубович, Анджелкович, Ориньо, Мирзов, Хосонов, Вера, Заболотный, Руденко.

«Спартак»: Максименко, Рябчук, Чернов, Бабич, Хлусевич, Умяров, Зобнин, Бонгонда, Барко, Игнатов, Угальде.

Игра состоится на «Арене Химки» и начнется в 15:00 по московскому времени.

Российский нападающий красно-белых Александр Соболев, который после матча первого тура РПЛ был отстранен от тренировок с основной командой, на матч в Химки с клубом не поехал. Сообщается, что форвард может перейти в петербургский «Зенит».