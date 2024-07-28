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14:27 (мск), источник: Газета.Ру

«Спартак» и «Химки» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Подмосковные «Химки» и московский «Спартак» объявили стартовые составы на матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Спартак
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Спартак"

«Химки»: Обухов, Терехов, Филин, Голубович, Анджелкович, Ориньо, Мирзов, Хосонов, Вера, Заболотный, Руденко.

«Спартак»: Максименко, Рябчук, Чернов, Бабич, Хлусевич, Умяров, Зобнин, Бонгонда, Барко, Игнатов, Угальде.

Игра состоится на «Арене Химки» и начнется в 15:00 по московскому времени.

Российский нападающий красно-белых Александр Соболев, который после матча первого тура РПЛ был отстранен от тренировок с основной командой, на матч в Химки с клубом не поехал. Сообщается, что форвард может перейти в петербургский «Зенит».

В первом туре РПЛ «Спартак» потерпел поражение от «Оренбурга». Игра прошла 21 июля в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Подмосковный клуб в первом круге сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» — 1:1. Обе команды в этом сезоне вышли в РПЛ.

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