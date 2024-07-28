Барко забил гол в дебютном матче за «Спартак»
Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко отметился голом в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками».
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Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко отметился голом в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками».
Игрок забил мяч на 50-й минуте. Для футболиста этот матч является дебютным в составе красно-белых.
Встреча в настоящий момент проходит в подмосковных Химках на стадионе «Арена Химки».
Ранее сообщалось, что Бонгонда не реализовал пенальти на 45-й + 9-й минуте.