Барко забил гол в дебютном матче за «Спартак»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241917&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Футбол Премьер-лига 2024/2025 Тур 2, 28.07.2024, 15:00 Химки 1 Спартак 3

Игрок забил мяч на 50-й минуте. Для футболиста этот матч является дебютным в составе красно-белых.

Встреча в настоящий момент проходит в подмосковных Химках на стадионе «Арена Химки».