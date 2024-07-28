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16:35 (мск), источник: RT на русском

Барко забил гол в дебютном матче за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко отметился голом в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками».

Спартак
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Футбол

Премьер-лига 2024/2025
Тур 2, 28.07.2024, 15:00

Химки1Спартак3

Игрок забил мяч на 50-й минуте. Для футболиста этот матч является дебютным в составе красно-белых.

Встреча в настоящий момент проходит в подмосковных Химках на стадионе «Арена Химки».

Ранее сообщалось, что Бонгонда не реализовал пенальти на 45-й + 9-й минуте.

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