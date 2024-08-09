«Пари НН» и «Химки» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Футбольные клубы «Пари Нижний Новгород» и «Химки» объявили стартовые составы команд на матч 4-го тура российской Премьер-Лиги.
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Футбольные клубы «Пари Нижний Новгород» и «Химки» объявили стартовые составы команд на матч 4-го тура российской Премьер-Лиги.
Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» в одноименном городе и начнется в 18:30 по московскому времени.
Состав «Пари НН»: Медведев, Тихий, Каккоев, Гоцук, Боженов, Калинский, Эктов, Ермаков, Веснер Тичич, Ожегович, Боселли.
Состав «Химок»: Обухов, Филин, Гогуа, Ориньо, Фернандес, Фаринья, Хосонов, Магомедов, Вера, Заболотный, Руденко.