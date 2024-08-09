Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:30
Пари Нижний Новгород
Химки
Футбол. Премьер-лига
20:45
Ростов
Рубин
Футбол. Еврокубки
8.08
Сент-Миррен
Бранн
Футбол. Еврокубки
8.08
Сент-Патрик'с Атлетик
Сабах
Футбол. Еврокубки
8.08
Динамо Мн
Линколн
Футбол. Еврокубки
8.08
Брага
Серветт Ж
Все события
Футбол. Первая лига. Последние результаты
5.08
Арсенал
Енисей
4.08
Родина
КАМАЗ
4.08
Нефтехимик
Ротор
4.08
Шинник
Сочи
3.08
СКА-Хабаровск
Алания
3.08
Урал
Сокол
3.08
Торпедо
Чайка
2.08
Балтика
Черноморец
Футбол. Первая лига. Все результаты
17:45 (мск), источник: Sport24

«Пари НН» и «Химки» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Футбольные клубы «Пари Нижний Новгород» и «Химки» объявили стартовые составы команд на матч 4-го тура российской Премьер-Лиги.

Пари Нижний Новгород
ХимкиПервая лига: таблица и календарь
«Пари НН» и «Химки» объявили стартовые составы на матч РПЛ | Источник: Shutterstock

Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» в одноименном городе и начнется в 18:30 по московскому времени.

Состав «Пари НН»: Медведев, Тихий, Каккоев, Гоцук, Боженов, Калинский, Эктов, Ермаков, Веснер Тичич, Ожегович, Боселли.

Состав «Химок»: Обухов, Филин, Гогуа, Ориньо, Фернандес, Фаринья, Хосонов, Магомедов, Вера, Заболотный, Руденко.

Читайте также от «Sport24»
Эллина Бандеева показала сексуальную фигуру в откровенном купальнике, сняв горячее видео: «Какая женщина!»
«Вы возбуждаете сильнее, чем ровесницы». 46-летняя Анна Семенович получила признание от 24-летнего поклонника
Девушка Тимати показала сексуальную грудь в откровенном боди: горячее видео
Россиянка превзошла американку, возглавив рейтинг самых просматриваемых стримерш на Twitch
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь