Футболист ЦСКА Круговой пожаловался на судейство в новом сезоне РПЛ

ТАСС, 25 августа. Арбитры, обслуживающие матчи Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием московского ЦСКА, зачастую фиксируют нарушения не в пользу столичной команды. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал защитник ЦСКА Данил Круговой.
«Я думаю, что игрокам не стоит в это лезть и разбираться, — сказал Круговой. — Конечно, когда матч идет, есть моменты, что судья свистит только в одну сторону. Говорить с судьей лучше не надо. Есть тренеры, которые будут разговаривать с ними. Если честно, пока судят только в одну сторону, не в нашу».
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков в шести матчах. Круговой в текущем сезоне провел семь матчей за ЦСКА в разных турнирах, отметившись двумя результативными передачами.