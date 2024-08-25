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Футболист ЦСКА Круговой пожаловался на судейство в новом сезоне РПЛ

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков в шести матчах.

Источник: Чемпионат.com

ТАСС, 25 августа. Арбитры, обслуживающие матчи Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием московского ЦСКА, зачастую фиксируют нарушения не в пользу столичной команды. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал защитник ЦСКА Данил Круговой.

«Я думаю, что игрокам не стоит в это лезть и разбираться, — сказал Круговой. — Конечно, когда матч идет, есть моменты, что судья свистит только в одну сторону. Говорить с судьей лучше не надо. Есть тренеры, которые будут разговаривать с ними. Если честно, пока судят только в одну сторону, не в нашу».

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков в шести матчах. Круговой в текущем сезоне провел семь матчей за ЦСКА в разных турнирах, отметившись двумя результативными передачами.