Футболист ЦСКА Круговой пожаловался на судейство в новом сезоне РПЛ

«Я думаю, что игрокам не стоит в это лезть и разбираться, — сказал Круговой. — Конечно, когда матч идет, есть моменты, что судья свистит только в одну сторону. Говорить с судьей лучше не надо. Есть тренеры, которые будут разговаривать с ними. Если честно, пока судят только в одну сторону, не в нашу».