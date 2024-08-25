«Крылья Советов» одержали волевую победу над «Нижним Новгородом»

Встреча, которая прошла в воскресенье в Самаре, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Дублем в составе победителей отметился Томас Гальдамес (71-я и 76-я минуты), еще один мяч забил Франко Орозко (90). У гостей отличился Хуан Боселли (57).