МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Самарские «Крылья Советов» одержали волевую победу над «Нижним Новгородом» в матче шестого тура чемпионата России по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Самаре, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Дублем в составе победителей отметился Томас Гальдамес (71-я и 76-я минуты), еще один мяч забил Франко Орозко (90). У гостей отличился Хуан Боселли (57).
Для 25-летнего чилийца Гальдамеса, который перешел в «Крылья Советов» 3 августа, эти голы стали первыми в составе самарского клуба.
«Крылья Советов» (6 очков) поднялись на девятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Нижний Новгород» (6) идет следом, уступая самарцам за счет личных встреч.
В следующем туре «Нижний Новгород» 31 августа примет петербургский «Зенит», а «Крылья Советов» на следующий день также дома сыграют с махачкалинским «Динамо».