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«Крылья Советов» одержали волевую победу над «Нижним Новгородом»

«Крылья Советов» одержали волевую победу над «Нижним Новгородом» в матче РПЛ.

Источник: ФК "Крылья Советов"

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Самарские «Крылья Советов» одержали волевую победу над «Нижним Новгородом» в матче шестого тура чемпионата России по футболу.

Встреча, которая прошла в воскресенье в Самаре, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Дублем в составе победителей отметился Томас Гальдамес (71-я и 76-я минуты), еще один мяч забил Франко Орозко (90). У гостей отличился Хуан Боселли (57).

Для 25-летнего чилийца Гальдамеса, который перешел в «Крылья Советов» 3 августа, эти голы стали первыми в составе самарского клуба.

«Крылья Советов» (6 очков) поднялись на девятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Нижний Новгород» (6) идет следом, уступая самарцам за счет личных встреч.

В следующем туре «Нижний Новгород» 31 августа примет петербургский «Зенит», а «Крылья Советов» на следующий день также дома сыграют с махачкалинским «Динамо».

Крылья Советов
3:1
Первый тайм: 0:0
Пари Нижний Новгород
Футбол, Премьер-лига, Тур 6
25.08.2024, 15:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Игорь Осинькин
Саша Илич
Голы
Крылья Советов
Томас Галдамес
71′
Томас Галдамес
(Роман Ежов)
76′
Франко Ороско
(Фернандо Костанца)
90′
Пари Нижний Новгород
Хуан Мануэль Боселли
(Матео Стаматов)
57′
Составы команд
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
4
Александр Солдатенков
15
Николай Рассказов
22
Фернандо Костанца
56′
24
Роман Евгеньев
32
Франко Ороско
3
Томас Галдамес
90′
25
Кирилл Печенин
6
Сергей Бабкин
65′
8
Максим Витюгов
11
Роман Ежов
82′
28
Игорь Дмитриев
7
Дмитрий Цыпченко
81′
10
Бенхамин Гарре
73
Владислав Шитов
64′
19
Иван Олейников
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
2
Виктор Александров
52′
11
Матео Стаматов
24
Кирилл Гоцук
15
Александр Эктов
78
Николай Калинский
19
Никита Ермаков
81′
10
Александр Трошечкин
84′
99
Станислав Магкеев
67′
88
Кирилл Глущенков
29
Лука Веснер Тичич
81′
80
Валерий Царукян
9
Зе Турбо
62′
90
Огнен Ожегович
20
Хуан Мануэль Боселли
81′
23
Николоз Кутателадзе
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
11
8
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
2
8
Фолы
17
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Михаил Черемных
(Россия, Пермь)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти