Дубль Лусиано Гонду помог «Зениту» разгромить «Пари НН» в матче 7-го тура РПЛ

На 30-й минуте аргентинский нападающий Лусиано Гонду вывел «Зенит» вперёд. На 57-й минуте Гонду оформил дубль и увеличил преимущество своей команды до двух мячей. На 69-й минуте бразильский полузащитник Вендел сделал счёт 3:0 в пользу сине-бело-голубых.