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Дзюба о переходе в «Акрон»: В планах до последнего было остаться в Москве, но понял, что шансов почти нет

Артем Дзюба рассказал, как проходили переговоры с «Акроном».

Источник: Sports.Ru

36‑летний Дзюба перешел в клуб из Тольятти, заключив контракт до конца сезона‑2024/25.

— Переговоры прошли в самый последний момент. В планах до последнего было остаться в Москве, но потом понял, что шансов почти нет. Принял решение поехать в «Акрон», чтобы продолжить карьеру. Моя задача — доказать, что тольяттинцы не ошиблись. «Акрон» — молодая, интересная и самобытная команда, похожа на «Краснодар». Следил за ней.

— Какие сейчас задачи?

— Правильно подвести себя к играм. Вторая задача — помочь команде в раздевалке и на поле.

— Когда готовы выйти на поле?

— Судя по тренировке, чувствую себя неплохо. Мышечная память есть, но все покажут игры. Чем быстрее выйду на поле, тем быстрее все запустится. Готов я довольно неплохо, — сказал форвард в эфире «Матч ТВ».