Дзюба о переходе в «Акрон»: В планах до последнего было остаться в Москве, но понял, что шансов почти нет

— Переговоры прошли в самый последний момент. В планах до последнего было остаться в Москве, но потом понял, что шансов почти нет. Принял решение поехать в «Акрон», чтобы продолжить карьеру. Моя задача — доказать, что тольяттинцы не ошиблись. «Акрон» — молодая, интересная и самобытная команда, похожа на «Краснодар». Следил за ней.