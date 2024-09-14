Дзюба о переходе в «Акрон»: В планах до последнего было остаться в Москве, но понял, что шансов почти нет

36‑летний Дзюба перешел в клуб из Тольятти, заключив контракт до конца сезона‑2024/25.
— Переговоры прошли в самый последний момент. В планах до последнего было остаться в Москве, но потом понял, что шансов почти нет. Принял решение поехать в «Акрон», чтобы продолжить карьеру. Моя задача — доказать, что тольяттинцы не ошиблись. «Акрон» — молодая, интересная и самобытная команда, похожа на «Краснодар». Следил за ней.
— Какие сейчас задачи?
— Правильно подвести себя к играм. Вторая задача — помочь команде в раздевалке и на поле.
— Когда готовы выйти на поле?
— Судя по тренировке, чувствую себя неплохо. Мышечная память есть, но все покажут игры. Чем быстрее выйду на поле, тем быстрее все запустится. Готов я довольно неплохо, — сказал форвард в эфире «Матч ТВ».