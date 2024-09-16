Дзюба признался, что хочет побить рекорд Лоськова

«И, кстати, не забывайте, что у меня ещё есть цель догнать и перегнать Лоськова по “гол+пас”. Поэтому всё идёт в копилку. Я всегда получал удовольствие от голевых передач, а Хубулов был в лучшей позиции. Посмотрел этот момент на повторе и отметил, что принял верное решение», — процитировал Дзюбу «Матч ТВ».