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Дзюба признался, что хочет побить рекорд Лоськова

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба высказался о свей результативной передаче в матче 8-го тура РПЛ с подмосковными «Химками», а также заявил, что у него есть цель перегнать бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Лоськова по системе «гол+пас».

Источник: ФК "Акрон"

По словам Дзюбы, футбол — это командная игра и он любит отдавать передачи не меньше, чем забивать голы.

«И, кстати, не забывайте, что у меня ещё есть цель догнать и перегнать Лоськова по “гол+пас”. Поэтому всё идёт в копилку. Я всегда получал удовольствие от голевых передач, а Хубулов был в лучшей позиции. Посмотрел этот момент на повторе и отметил, что принял верное решение», — процитировал Дзюбу «Матч ТВ».

Лоськов является лучшим игроков в истории чемпионата России по системе «гол+пас». Бывший капитан железнодорожников имеет в своём активе 265 результативных действий. Дзюба набрал по данной системе 256 очков.

12 сентября «Акрон» объявил о подписании контракта с Артёмом Дзюбой. Трудовое соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2024/2025.