«“Спартак” не заслужил разгром». Станкович и Мусаев — о 0:3 в главном матче тура

— Я назвал бы Абену МВП по игре с «Ростовом». Тогда он был на уровне «Спартака»? Сегодня он ошибся, да. Играя против лучшего форварда РПЛ… Ошибка, и сразу не соответствует? Эксперты лучше знают, наверное, но у меня свое мнение на этот счет. Тут не надо ходить вокруг да около. Если вы хотите спросить, хотел ли я его здесь видеть? Да, я хотел, чтобы его купили. Он прекрасный парень и большой профи. Не позволю атаковать его или кого-то еще из команды.