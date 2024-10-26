Футболисты ЦСКА попробуют приблизиться к тройке лидеров РПЛ в матче с «Факелом»

Также в субботу «Ростов» дома сыграет с «Ахматом», матч начнется в 19:00 мск. Ростовчане подходят к этому матчу с серией из пяти игр без побед в РПЛ (три поражения, две ничьих), в последний раз подопечные Валерия Карпина выиграли в чемпионате 1 сентября — на своем поле они оказались сильнее «Факела» (4:1). «Ахмат» же пока не имеет побед в текущем сезоне РПЛ, в активе грозненской команды шесть ничьих и шесть поражений. «Ростов» с 13 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» с шестью очками располагается на последней, 16-й позиции.