Футболисты ЦСКА попробуют приблизиться к тройке лидеров РПЛ в матче с «Факелом»

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Программа 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в субботу тремя матчами. В этот день состоятся игры «Динамо» (Махачкала) — «Акрон», ЦСКА — «Факел» и «Ростов» — «Ахмат».
Из участников субботних матчей ближе всех к тройке лидеров в таблице РПЛ находится московский ЦСКА. Армейский клуб на «ВЭБ-Арене» встретится с воронежским «Факелом», игра начнется в 16:30 мск. ЦСКА занимает четвертое место, набрав 23 очка. На данный момент отставание от идущего третьим московского «Локомотива» составляет четыре очка, от располагающегося на второй позиции петербургского «Зенита» — шесть очков, от лидирующего «Краснодара» — семь. «Факел» с 10 очками располагается на 14-й позиции.
На этой неделе обе команды провели матчи заключительного тура группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России. «Факел» на своем поле уступил петербургскому «Зениту» со счетом 0:1, воронежская команда заняла четвертое место в таблице группы D и завершила выступление в турнире. ЦСКА на своем поле победил грозненский «Ахмат» со счетом 1:0, дебютный гол за армейцев забил Секу Койта. Результативную передачу сделал боснийский полузащитник Миралем Пьянич, который впервые после перехода в московскую команду вышел в стартовом составе. ЦСКА с первого места в группе C вышел в плей-офф «пути РПЛ», московская команда в двух матчах ¼ финала сыграет с казанским «Рубином». Первая игра пройдет в период с 5 по 7 ноября в Казани, ответная — в период с 26 по 28 ноября в Москве.
В прошлом сезоне РПЛ ЦСКА обыграл «Факел» на своем поле (4:1), а встреча в Воронеже завершилась вничью (1:1). В последний раз «Факел» на выезде обыграл ЦСКА в официальном матче 9 августа 2023 года, тогда игра Кубка России завершилась со счетом 2:0.
Другие матчи дня
Тур откроет матч между махачкалинским «Динамо» и тольяттинским «Акроном», игра начнется в 14:00 мск. Обе команды по итогам прошлого сезона впервые вышли в высший дивизион чемпионата России. Махачкалинское «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. «Акрон» с 12 очками располагается на 10-й позиции.
Также в субботу «Ростов» дома сыграет с «Ахматом», матч начнется в 19:00 мск. Ростовчане подходят к этому матчу с серией из пяти игр без побед в РПЛ (три поражения, две ничьих), в последний раз подопечные Валерия Карпина выиграли в чемпионате 1 сентября — на своем поле они оказались сильнее «Факела» (4:1). «Ахмат» же пока не имеет побед в текущем сезоне РПЛ, в активе грозненской команды шесть ничьих и шесть поражений. «Ростов» с 13 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» с шестью очками располагается на последней, 16-й позиции.
Программа 13-го тура РПЛ продолжится в воскресенье, в этот день состоятся матчи «Оренбург» — «Рубин», «Пари Нижний Новгород» — «Спартак», «Химки» — «Динамо» (Москва) и «Зенит» — «Локомотив». 28 октября «Крылья Советов» дома сыграют с «Краснодаром».