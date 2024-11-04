«Спартак» не обращался в КДК для отмены красной Литвинова в дерби с ЦСКА

Матч 14-го тура Мир РПЛ прошел на «ВЭБ Арене» в субботу и завершился со счетом 2:0 в пользу красно‑белых. В начале второго тайма на поле произошла потасовка, в результате которой прямые красные карточки получили Виллиан Роша из ЦСКА и Руслан Литвинов.