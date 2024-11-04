«Спартак» не обращался в КДК для отмены красной Литвинова в дерби с ЦСКА

23-летний полузащитник был удален на 60‑й минуте за захват соперника рукой за лицо.
Вчера в пресс-службе «Спартака» сообщили, что клуб планирует обратиться в ЭСК, чтобы оценить правомерность удаления Литвинова.
«На момент записи интервью соответствующего запроса от “Спартака” не поступало», — рассказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.
Он также отметил, что нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа не приглашен на заседание КДК. Футболист участвовал в потасовке и не был наказан судьей.
«Поведение Гуарирапы мы рассматривать не будем. Нет оснований для этого», — сказал Григорьянц.