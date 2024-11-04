КДК РФС рассмотрит нецензурную лексику тренера «Динамо» Лички на пресс-конференции

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит поведение главного тренера московского «Динамо» Марцела Личка на пресс-конференции после матча 14-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом». Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.