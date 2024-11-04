КДК РФС рассмотрит нецензурную лексику тренера «Динамо» Лички на пресс-конференции

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит поведение главного тренера московского «Динамо» Марцела Личка на пресс-конференции после матча 14-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом». Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
1 ноября «Динамо» дома сыграло вничью с «Ростовом» со счетом 1:1. Личка использовал ненормативную лексику на пресс-конференции.
«Рассмотрим по материалам СМИ поведение тренера Лички на послематчевой пресс-конференции. Он приглашен на заседание», — сказал Григорьянц.
Заседание КДК РФС пройдет в четверг.
«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков в 14 матчах. В следующем туре бело-голубые дома сыграют с «Пари Нижний Новгород» 9 ноября.