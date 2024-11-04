Лунев о реакции Черданцева на слова о том, что комментатор «не совсем разбирается в футболе»: Не совсем адекватная. Ничего оскорбительного я не сказал

Ранее комментатор, отвечая на претензии главного тренера сборной России Валерия Карпина, заявил, что сборная под его руководством «самая слабая за последние много-много лет».
Вратарь «Динамо» ответил Черданцеву: «Он не совсем разбирается в футболе, если так считает. Его просто задели слова о комментаторах». Комментатор отреагировал: «Нужно выбирать выражения к человеку, который на 20 лет старше и работает в этой индустрии в два раза дольше. Матчи сборной были невнятные».
— Видел, какую реакцию Черданцева вызвали твои слова?
— Считаю, что не совсем адекватную. В чем она адекватная? Я понимаю его реакцию, но ничего оскорбительного в его адрес я не сказал.
— Вы знакомы?
— Нет. Он комментатор, я футболист. В эфирах с ним не был, не мое, — сказал Лунев «Матч ТВ».