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Лунев о реакции Черданцева на слова о том, что комментатор «не совсем разбирается в футболе»: Не совсем адекватная. Ничего оскорбительного я не сказал

Андрей Лунев назвал реакцию Георгия Черданцева на его слова неадекватной.

Источник: Sports

Ранее комментатор, отвечая на претензии главного тренера сборной России Валерия Карпина, заявил, что сборная под его руководством «самая слабая за последние много-много лет».

Вратарь «Динамо» ответил Черданцеву: «Он не совсем разбирается в футболе, если так считает. Его просто задели слова о комментаторах». Комментатор отреагировал: «Нужно выбирать выражения к человеку, который на 20 лет старше и работает в этой индустрии в два раза дольше. Матчи сборной были невнятные».

— Видел, какую реакцию Черданцева вызвали твои слова?

— Считаю, что не совсем адекватную. В чем она адекватная? Я понимаю его реакцию, но ничего оскорбительного в его адрес я не сказал.

— Вы знакомы?

— Нет. Он комментатор, я футболист. В эфирах с ним не был, не мое, — сказал Лунев «Матч ТВ».

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