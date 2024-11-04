Лунев о реакции Черданцева на слова о том, что комментатор «не совсем разбирается в футболе»: Не совсем адекватная. Ничего оскорбительного я не сказал

Вратарь «Динамо» ответил Черданцеву: «Он не совсем разбирается в футболе, если так считает. Его просто задели слова о комментаторах». Комментатор отреагировал: «Нужно выбирать выражения к человеку, который на 20 лет старше и работает в этой индустрии в два раза дольше. Матчи сборной были невнятные».