Глушаков ответил на скандальное заявление Дзюбы про «Спартак»

На прошлой неделе вышло большое интервью, в котором Дзюба в числе прочего сказал: «В глубине души все равно с детства люблю “Спартак”. И, к моему огромному сожалению, вообще все, что заложил в клуб Старостин — дух народной команды, гладиатора, — все похерили. И меня это очень сильно расстраивает. До сих пор. Мне кажется, внутри клуба люди сами, к сожалению, ничего не хотят».