Глушаков ответил на скандальное заявление Дзюбы про «Спартак»

На прошлой неделе вышло большое интервью, в котором Дзюба в числе прочего сказал: «В глубине души все равно с детства люблю “Спартак”. И, к моему огромному сожалению, вообще все, что заложил в клуб Старостин — дух народной команды, гладиатора, — все похерили. И меня это очень сильно расстраивает. До сих пор. Мне кажется, внутри клуба люди сами, к сожалению, ничего не хотят».
«Артем Дзюба считает, что дух народной команды — спартаковское наследие — испортили в “Спартаке”. Согласны со мнением эксперта?» — спросили у Глушакова.
«Спартак» был и всегда будет народной командой, а его наследие — болельщики, которые поддерживают команду. Никто не испортил «Спартак» и спартаковский дух«, — ответил Денис, слова которого приводит “РБ Спорт”.