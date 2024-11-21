Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глушаков ответил на скандальное заявление Дзюбы про «Спартак»

Экс-капитан московского «Спартака» Денис Глушаков ответил на скандальное заявление бывшего нападающего красно-белых Артема Дзюбы.

Источник: Sport24

На прошлой неделе вышло большое интервью, в котором Дзюба в числе прочего сказал: «В глубине души все равно с детства люблю “Спартак”. И, к моему огромному сожалению, вообще все, что заложил в клуб Старостин — дух народной команды, гладиатора, — все похерили. И меня это очень сильно расстраивает. До сих пор. Мне кажется, внутри клуба люди сами, к сожалению, ничего не хотят».

«Артем Дзюба считает, что дух народной команды — спартаковское наследие — испортили в “Спартаке”. Согласны со мнением эксперта?» — спросили у Глушакова.

«Спартак» был и всегда будет народной командой, а его наследие — болельщики, которые поддерживают команду. Никто не испортил «Спартак» и спартаковский дух«, — ответил Денис, слова которого приводит “РБ Спорт”.

Спартак
Акрон
Премьер-лига: таблица и календарь