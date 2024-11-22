Акинфеев: Нам с Игнашевичем и братьями Березуцкими нравилось орать друг на друга. Получали от этого удовольствие

— Федор Смолов недавно выдвинул теорию, что вы перестали пихать партнерам после Евро-2016 — мол, подуспокоились. Сейчас вообще не кричите на защитников?
— Последний мой пихач в ЦСКА был в 2018-м, в том самом матче с «Реалом». С Игнашевичем и братьями мы шли вместе с 2004-го. Нам всегда нравилось орать друг на друга, подстегивать. Получали от этого удовольствие, и это работало. Любой трехэтажный мат заканчивался улыбками, а в конечном итоге — победами. Не бывает такого, что человек стоит амебой и у него десятки трофеев. Как можно играть без эмоций? В таком случае ты просто существуешь, а не живешь.
— Сейчас в ЦСКА вам не скучно среди молодых партнеров? Есть с кем пообщаться?
— Облякову и Дивееву уже по 25−26 лет. Не сказал бы, что это молодые футболисты. Откровенно за жизнь мы с ребятами не общаемся, но советы по бытовухе — условно где покупать квартиру, какую лучше снять — могу дать без проблем. Круговой вот поселился неподалеку от меня. В остальных вопросах есть разница в менталитете. Ну привык я со старшими общаться, хоть убей! Сейчас много общаемся с Дмитрием Сергеевичем Крамаренко и Алексеем Владимировичем Березуцким. Леша перед этим сезоном решил вернуться ко мне, чтобы повеселее было!