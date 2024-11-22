ЦСКА и «Ростов» снова рискуют сыграть в снегопад. То же самое было почти год назад

За пару часов до игры с газона сняли защитную от снега пленку, но осадки быстро сделали свое дело. В итоге сначала сотрудники стадиона пробовали очищать газон лопатами, затем, решив, что идея не самая лучшая, к работе привлекли тракторы. И даже они не сильно помогли. Однако встречу все-таки не стали переносить на следующий день.