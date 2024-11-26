Руслан Безруков: С Дзюбой хорошо боролся — просто подальше держался от него

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков в нынешнем розыгрыше чемпионата России потерял место в основном составе, но в игре минувшего тура против тольяттинского «Акрона» впервые провел на поле все 90 минут. До этого такое с ним случалось только в играх Кубка России.
В интервью «Известиям» Безруков объяснил, за счет чего его команда успешно выступает и занимает седьмое место в чемпионате даже на фоне недавних слухов об отставке главного тренера Рашида Рахимова, рассказал, каково играть против звездного нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, а также высказался о его шоу на Ютубе, которое он вел с бывшим главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.
— Каково было играть против Артема Дзюбы в последнем матче?
— Против него главное руками не играть (улыбается). Он любит играть от защитника, и ему надо навязывать борьбу. На мой взгляд, Артем против нас провел неплохой матч, но команда справилась с ним.
— У вас с игрой руками против него проблем не было?
— Да нет, у меня фамилия Безруков, так что наоборот все. Поэтому я с ним хорошо боролся — просто подальше держался от него, и все (смеется).
— Многие считают, что, когда Дзюба закончит карьеру футболиста, вы заберете у него статус главного юмориста РПЛ.
— Да я и так с ним соревнуюсь. Можно сказать, есть тренировки в профессиональном футболе, а есть тренировки по юмору. Когда мы с Дзюбой встречаемся, постоянно есть какие-то шутки смешные. И что-то я стараюсь перенимать. Тут главное перенимать хорошее — не плохое. Были как-то на турнире в Волгограде в честь открытия собственной школы Леонида Викторовича Слуцкого. Там Дзюба много шутил. И, когда видимся, пару шуток вкидываем в адрес друг друга. И в целом хорошо общаемся. Спасибо Леониду Викторовичу, что собрал тогда в Волгограде ребят, которые у него играли. И так мы с Дзюбой познакомились.
— Вы пересекались с ним, когда летом 2022 года он, будучи без работы, во время предсезонных сборов тренировался с «Рубином» при Слуцком?
— Нет, я пришел тогда в «Рубин» как раз уже после того, как Дзюба уехал из Казани.
— Вы смотрели шоу Слуцкого и Дзюбы на Ютубе?
— Конечно. Достаточно много смешных моментов. Смотрел все выпуски. Очень интересно.
— Какие-то конкретные приколы оттуда запомнились?
— Да нет, чего-то конкретного не назову. Мне в целом понравилось. Каждое общение и с Викторычем, и с Дзюбой — это какой-то новый прикол. Поэтому интересно общаться с ними. И смешно наблюдать за их общением между собой.
— Сами не хотите открыть подобное шоу на Ютубе? С вашим-то чувством юмора.
— Пока нет. Пока думаю только о футболе.
— А когда дорастете до возраста Дзюбы в районе 35 лет?
— Ну пока не знаю. Мне еще надо дожить до этого возраста (смеется).
— Мирлинд Даку в последней игре забил два гола, но недавно он в двух матчах подряд не реализовал пенальти. Как ему удалось пережить эти неудачи?
— В целом Даку, наверно, чувствует, что в команде его поддерживают. Поэтому он как-то легко отошел от всего этого. Понятно, что каждый из ребят в «Рубине» поддержал его. Все сказали ему необходимые слова. И Даку молодец, что как минимум прислушался к этому, и сам сделал выводы, справившись с этой ситуацией. Его поддерживает вся команда, и по последней игре мы видим, что он в хорошем состоянии — и эмоциональном, и физическим.
— Матч с «Акроном» был для вас первым в стартовом составе в чемпионате с летом и первым полным матчем в РПЛ в этом сезоне. За счет чего вернулись в основу?
— Ничего такого не делал. Просто тренировался, ждал своего шанса. Шанс появился — нужно просто им хорошо воспользоваться. В целом ничего сверхъестественного. Как тренировался, так дальше и тренируюсь. Просто еще больше усилий прилагаю на тренировках и в тренажерном зале. Отсюда и результат такой.
— А раньше вы этого не делали?
— Делал.
— Но при этом осенью играли только в Кубке, а в чемпионате плотно на лавку присели.
— Ну это просто зависит от какого-то определенного момента. Когда команда выигрывает, то, наверно, ничего не надо менять. Вот мы и не меняли. А тут просто появился шанс. И нужно им воспользоваться.
— Большую часть осени в СМИ ходили слухи о скорой отставке Рашида Рахимова, но команда своими результатами сумела ее предотвратить. Как эти разговоры влияли на состояние игроков?
— Да никак. Просто перестали слушать эти разговоры. Поначалу, когда они возникли, команда где-то невольно слушала их, все равно где-то читали обо всем этом. Когда эти комментарии и новости летают вокруг клуба, сложно сосредоточиться. А потом в целом отпустили эти мысли и стали играть слаженно.
— «Рубин» занимает седьмое место с большим отставанием от лидирующей группы, но и с большим отрывом от зоны переходных матчей. Как это влияет на настрой команды?
— Это мотивирует на то, чтобы бороться с командами, которые выше.
Алексей Фомин