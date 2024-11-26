Руслан Безруков: С Дзюбой хорошо боролся — просто подальше держался от него

— Да я и так с ним соревнуюсь. Можно сказать, есть тренировки в профессиональном футболе, а есть тренировки по юмору. Когда мы с Дзюбой встречаемся, постоянно есть какие-то шутки смешные. И что-то я стараюсь перенимать. Тут главное перенимать хорошее — не плохое. Были как-то на турнире в Волгограде в честь открытия собственной школы Леонида Викторовича Слуцкого. Там Дзюба много шутил. И, когда видимся, пару шуток вкидываем в адрес друг друга. И в целом хорошо общаемся. Спасибо Леониду Викторовичу, что собрал тогда в Волгограде ребят, которые у него играли. И так мы с Дзюбой познакомились.