«Ни ответа, ни привета»: губернатор Самарской области о контакте с РПЛ

«Я попросил контакт, записал кружочек и сказал: “Здравствуйте, я Вячеслав Федорищев. Хотел с вами переговорить на такую-то тему”. Ни ответа, ни привета. Значит такая позиция у РПЛ. Я ее ни в коем случае не подвергаю обсуждению, у каждого свои задачи — у меня своя», — заявил Федорищев.