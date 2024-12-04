Дегтярев уверен, что правоохранительные органы разберутся с проблемой коррупции в футболе

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал, что самарские «Крылья Советов» имеют долг в размере 36 млн рублей, средства якобы предназначались «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
«Что думаю об информации о коррупции в российском футболе? А что думать, есть правоохранительные органы, они разберутся. Если губернатор заявил, значит, у него есть на то основания. Федорищева я знаю очень давно, мы вместе учились в школе губернаторов», — сказал Дегтярев.
2 декабря Федорищев направил в правоохранительные органы заявление о проверке деятельности агентских групп в российском футболе по четырем статьям Уголовного кодекса РФ: ст. 201 (злоупотребление полномочиями), ст. 285.1 (нецелевое расходование бюджетных средств), ст. 159 (мошенничество) и ст. 160 (присвоение или растрата). 4 декабря Главное управление МВД по Самарской области сообщило о том, что проводит проверку по заявлению Федорищева о возможных случаях коррупции в российском футболе.