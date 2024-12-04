Дегтярев уверен, что правоохранительные органы разберутся с проблемой коррупции в футболе

«Что думаю об информации о коррупции в российском футболе? А что думать, есть правоохранительные органы, они разберутся. Если губернатор заявил, значит, у него есть на то основания. Федорищева я знаю очень давно, мы вместе учились в школе губернаторов», — сказал Дегтярев.