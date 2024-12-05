Чемпион мира по футболу переедет в Россию, «Реал» готовится к крупнейшей сделке в истории

Энрике играет в «Ботафого» с февраля 2024 года, перейдя туда из испанского «Бетиса». В конце ноября форвард стал обладателем Кубка Либертадорес, забив один из мячей в финале. Рыночная стоимость футболиста — 16 миллионов евро, но потенциальные работодатели готовы выложить за него до 30 миллионов.