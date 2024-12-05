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Чемпион мира по футболу переедет в Россию, «Реал» готовится к крупнейшей сделке в истории

Все самое интересное.

Источник: Getty Images

Что в России?

Легендарный француз приедет в «Торпедо»?!

Источник: AP 2024

Новый спортивный директор московского «Торпедо» Ари сделал сенсационное заявление. В интервью «РБ Спорт» он заявил, что не прочь пригласить в команду знаменитого француза Поля Погба. Сейчас 31-летний чемпион мира отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил и сможет вернуться на поле не раньше марта 2025 года.

— Погба в «Торпедо»? Это будет бомба! Он сейчас без клуба — мы рассмотрим его кандидатуру, конечно же. Это легенда футбола, он еще может принести пользу, — заявил Ари.

Ранее инсайдеры отправляли Поля в «Марсель», «Лос-Анджелес» и ряд других топ-клубов. Также ему поступали шуточные предложения от команд российской Медиалиги. Последним местом работы Погба был «Ювентус», который разорвал контракт с футболистом из-за допингового скандала.

«Торпедо» сейчас играет в первой российской лиге. На зимний перерыв автозаводцы ушли, занимая второе место и уступая только «Балтике». Команда Олега Кононова в 21 матче одержала 11 побед и 10 раз сыграла вничью.

«Зенит» интересуется обладателем Кубка Либертадорес

Источник: Getty Images

Форвард бразильского «Ботафого» Луис Энрике может стать игроком петербургского «Зенита». Таким инсайдом поделился журналист Экрем Конур. При этом питерцы столкнутся с серьезной конкуренцией — на 23-летнего футболиста претендуют топ-клубы Европы, в том числе «Монако», «Интер» и «Эвертон».

Энрике играет в «Ботафого» с февраля 2024 года, перейдя туда из испанского «Бетиса». В конце ноября форвард стал обладателем Кубка Либертадорес, забив один из мячей в финале. Рыночная стоимость футболиста — 16 миллионов евро, но потенциальные работодатели готовы выложить за него до 30 миллионов.

Обладатель Кубка Белоруссии наконец-то переехал в Воронеж

Источник: ФК "Факел"

«Факел» подписал долгосрочное соглашение с 24-летним правым полузащитником Антоном Ковалевым. Белорусский игрок перешёл в стан сине-белых на правах свободного агента.

Ковалев — обладатель Кубка и Суперкубка Белоруссии в составе «Торпедо-БелАЗ». На высшем уровне в своей стране он провел 124 матча, забил семь мячей и сделал 10 результативных передач. Антон также играл в солигорском «Шахтере» и «Ислочи», а в 2020 году недолгое время был футболистом латвийского «Тукумса-2000».

В «Факеле» добавили, что полузащитник давно был в поле зрения клуба. Еще в январе он приезжал на просмотр в Воронеж.

Экс-вратарь сборной России вернется в Португалию

Источник: РИА "Новости"

Голкипер Станислав Крицюк, ранее игравший в «Зените» и сборной России, намерен вернуться в Португалию. Ради этого он готов уйти из «Тюмени», где провел последние три месяца. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По данным журналиста Сергея Ильёва, в контракте Крицюка с «Тюменью» есть пункт о беспрепятственном уходе из клуба. Сообщается, что вратарем интересуются два клуба из второй лиги Португалии. В этой стране Станислав уже играл за «Брагу», «Риу Аве», «Белененсеш» и «Жил Висенте».

Крицюк провел за «Тюмень» шесть игр во всех турнирах и пропустил девять мячей. Его нынешняя команда является аутсайдером первой лиги, набрав всего 12 очков в 21 матче.

Вратарь из первой лиги уедет в Среднюю Азию на шикарную зарплату?

Источник: РИА "Новости"

Голкипер «Уфы» Олег Баклов готов сменить работу в ближайшее время. Как сообщает журналист Сергей Ильёв, 30-летний вратарь имеет предложение из Узбекистана. Клуб, название которого не уточняется, хочет переманить Баклова «на шикарную зарплату». Уфимский вратарь не будет считаться легионером в Узбекистане, поскольку заигран за сборную другой азиатской страны — Таджикистана.

Официальных предложений в «Уфу» не поступало, однако клуб уже ищет сменщика. В частности, башкортостанцы интересуются Гиорги Натабашвили из «Алании».

Баклов играет в «Уфе» с 2023 года. За это время он провел 58 матчей, в которых пропустил 46 мячей. Его клуб сейчас идет на 15-м месте в первой лиге, набрав 20 очков в 21 матче.

Легендарный Андрей Тихонов останется без главной звезды?

Источник: РИА "Новости"

Полузащитник красноярского «Енисея» Александр Ломакин может сменить команду в зимнее трансферное окно. Как сообщает портал Gornovosti, лидер красно-синих покинет клуб, если его права будут выкуплены. В случае непродления контракта Ломакин уйдет из «Енисея» бесплатно, но это произойдет только летом 2025 года. При этом клуб прилагает все усилия, чтобы сохранить капитана.

Александр Ломакин играет в «Енисее» с 2014 года с перерывами. В его карьере также были «Урал», «Факел» и португальская «Лейрия». В Красноярске Ломакин считается главной звездой и легендой нынешнего состава команды.

«Енисей» под управлением легендарного экс-футболиста Андрея Тихонова занимает 10-е место в первой лиге. У красноярцев 27 очков в 21 матче.

Что в мире?

Звездный игрок «Реала» станет самым дорогим в истории?

Источник: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Бразильский форвард «Реала» Винисиус Жуниор хочет продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. По данным журналиста Ромена Молины, 24-летний футболист впечатлен суммами, которые предлагают ему восточные клубы, при этом их размер не раскрывается. Если трансфер будет осуществлен, то он станет самым дорогим в истории футбола.

Контракт Винисиуса с «Реалом» действует до лета 2027 года. Стоимость футболиста оценивается в 200 млн евро. Ранее сообщалось, что к форварду приглядывается «Аль-Ахли».

В нынешнем сезоне Винисиус сыграл за «Реал» в 18 матчах. На его счету 12 забитых мячей и 8 голевых передач.

Автор: Дмитрий Панов

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Премьер-лига: таблица и календарь
Первая лига: таблица и календарь