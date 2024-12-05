Вы могли забыть, но звёзды РПЛ играли за эти клубы

Перед этим Соболев подписал новый контракт с самарским клубом на выгодных для себя условиях. Зарплата нападающего выросла в два раза, а вместе с ней изменилось отношение к футболу. «Думал: “Мне платят такие деньги. Почему я не играю? Я же в порядке — иначе не платили бы столько!” Подзабыл, что для этого ещё и тренироваться надо как следует, а не только зарплату получать. Злой был, с тем же Божовичем ругался, с защитниками на тренировках чуть ли не дрался, в стыки опасные шёл…» — признавался Соболев.