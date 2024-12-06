Зимняя сессия: как пройдет последний тур РПЛ в 2024 году

Предстоящий 18-й тур чемпионата России по футболу станет последним в 2024 году. После него клубы уйдут в отпуск и в январе начнут подготовку ко второй части сезона, который возобновится в начале марта. В ближайшие выходные центральным матчем станет противостояние двух команд из лидирующей группы — «Краснодар» примет на своем поле московский «Локомотив».
Также стоит выделить первый визит Артема Дзюбы в составе тольяттинского «Акрона» в гости к петербургскому «Зениту», выезд московского ЦСКА к воронежскому «Факелу» и домашний матч столичного «Спартака» с «Пари Нижний Новгород».
«Краснодар» — «Локомотив»
Еще недавно «Краснодар» лидировал в чемпионате, а «Локомотив» шел прямо позади него. Но с ноября «быки» и «железнодорожники» переживают серьезный спад. Южный клуб не выигрывает уже три тура подряд — выездные ничьи с казанским «Рубином» (1:1) и «Химками» (2:2) продолжились домашним разгромом от «Спартака» (0:3). Правда, даже на фоне этого команда Мурада Мусаева продолжает идти второй, отставая всего на одно очко от «Зенита».
У «Локо» всё еще хуже. После разгрома в дерби от «Спартака» (2:5) и домашнего поражения от «Химок» (1:3) он не только отстал от двух лидеров на пять и четыре очка соответственно, но и выпал из тройки, уступив в ней место «Спартаку», который теперь опережает красно-зеленых по дополнительным показателям при равенстве очков. Чтобы сохранить себя в гонке за медали, «Локомотиву» желательно избежать поражения в последнем туре перед паузой.
— Обе команды находятся в не очень хорошем состоянии, они явно не выдержали этот длинный летне-осенний отрезок, поэтому сдали в ноябре, — поделился мнением с «Известиями» бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. — Но «Краснодар» выглядит в этой встрече фаворитом. Он будет играть дома, при своих болельщиках. Плюс у него состав более опытный. Поэтому команда Мусаева постарается реабилитироваться за разгром от «Спартака». А у «Локо» явно видно, что он не выдержал эту гонку за лидерство в силу молодости своей команды. Поэтому после разгрома от «Спартака» запаниковал и пока не находит выхода из кризиса. Отсюда ему будет и сложно в Краснодаре. Да, у соперника тоже проблемы: перестали показывать свой лучший футбол лидеры в лице Джона Кордобы и Эдуарда Сперцяна. Но кризис «Локомотива» глубже, и ему явно нужна передышка, чтобы за зиму перезагрузиться, усилиться и подготовиться на сборах ко второй части чемпионата.
«Зенит» — «Акрон»
Ввиду осечек конкурентов петербургский клуб мог нарастить отрыв в прошлом туре, но сам неожиданно проиграл дома самарским «Крыльям Советов» со счетом 2:3. Это было особенно удивительно на фоне кризиса у волжан в связи с жесткими высказываниями губернатора их региона Вячеслава Федорищева о коррупции в судейском корпусе и агентском бизнесе, а также слухов о желании главного тренера Игоря Осинькина подать в отставку.
Теперь «Зенит» ждет еще один домашний матч с другой командой из Самарской области. «Акрон» уверенно держится на девятом месте и имеет хорошие шансы остаться в РПЛ по итогам дебютного сезона в элите. Проблемой тольяттинской команды является то, что она пока никак себя не может проявить в матчах с топ-клубами, которым проигрывает или разгромно, или с минимальным счетом при очень слабой игре.
Одной из главных интриг предстоящей встречи станет первый визит в Питер Артема Дзюбы в составе «Акрона». Он перешел в него в начале сентября. И пока ему не удается полноценно сыграть с бывшим клубом. В начале октября 36-летний нападающий из-за ротации состава оказался вне заявки на выездной кубковый матч в Питере (1:5). А через две недели в домашней игре чемпионата (0:5) из-за травмы был заменен на девятой минуте.
Интересно, что еще до прихода Дзюбы «Акрону» удалось дать бой «Зениту» в домашней кубковой встрече. После ничьей 1:1 в основное время тольяттинцы победили по пенальти 5:4. Это был редкий случай, когда подопечные Заура Тедеева смогли оказать сопротивление топ-клубу. После разгромов 1:5 и 0:5 в двух других встречах они наверняка попытаются реабилитироваться в ближайшем выезде.
— Поражение «Зенита» от «Крыльев» было довольно удивительным, оно заставило нас вспомнить прошлый сезон, когда все лидеры постоянно теряли очки, когда этого никто не ждал, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин. — Вот и сейчас мы в прошлом туре видели, как три первые команды проиграли дома свои матчи. Сейчас в РПЛ каждый может обыграть каждого, поэтому не исключено, что «Акрон» сможет отобрать очки у «Зенита». Тем более у Дзюбы будет особый настрой на бывший клуб.
«Спартак» — «Пари Нижний Новгород»
«Спартак» провалил почти весь первый круг чемпионата, но с середины октября начал набирать ход. И выиграл последние пять матчей РПЛ, что позволило ему ворваться в лидирующую группу. Теперь красно-белые намерены продолжить победную серию. Тем более «Пари Нижний Новгород» не выглядит командой, способной остановить подопечных Деяна Станковича в их нынешнем состоянии.
Нижегородцы идут на 12-м месте, опережая находящиеся в зоне переходных матчей «Химки» лишь по дополнительным показателям при равенстве очков. Октябрьская смена главного тренера пока не дала эффекта: при Викторе Гончаренко из шести матчей чемпионата «Пари НН» выиграл только один при двух ничьих и трех поражениях. Последняя игра против «Ростова» на выезде и вовсе была проиграна с разгромным счетом 0:4.
Сам Гончаренко из-за конфликта с судьями умудрился получить от КДК РФС дисквалифицацию на матч со «Спартаком». Из-за удаления в игре с «Ростовом» пропустит предстоящий тур и один из лидеров команды Хуан Босельи.
— «Спартак» набрал ход и выглядит фаворитом в матче, — заявил «Известиям» бывший полузащитник красно-белых Александр Мостовой. — Видно, что ребята на кураже, бьются друг за друга и за тренера. Станкович сумел должным образом мотивировать команду и правильно расставить игроков, показав, как может тренировать большой в прошлом футболист, если ему не мешать работать. С такой игрой «Спартака», которую он показал с «Локомотивом» и «Краснодаром», я не вижу, что ему может противопоставить «Пари НН», выглядящий весь сезон очень слабо — что при прошлом главном тренере Саше Иличе, что при нынешнем Гончаренко.
«Факел» — ЦСКА
Вряд ли еще два месяца назад кто-то мог бы поставить под сомнение статус ЦСКА как фаворита матча в Воронеже. Слишком уж велико его превосходство над «Факелом» как по составу, так и по финансам. Но именно с домашней ничьей с воронежцами в октябре (0:0) начался кризис армейцев.
С того момента они в пяти последних турах выиграли всего один раз. И то с большим трудом взяли верх в гостях над находившимися в жестком кризисе «Крыльями» (2:1), забив в Самаре победный гол на последних минутах при том, что волжане могли спокойно забивать несколько мячей, если бы не спасения вратаря красно-синих Игоря Акинфеева. В остальных матчах качество игры ЦСКА также было слабым, но не было еще и результата.
Помимо домашней встречи с «Факелом», подопечные Марко Николича провалили дерби со «Спартаком» (0:2), проиграли на своем поле «Ростову» (1:2) и лишь на последних секундах спаслись от домашнего поражения от казанского «Рубина» (2:2). В результате ЦСКА застрял на шестом месте и отстал уже на шесть очков от третьего. Про борьбу за золото даже не приходится говорить: отставание от первой строчки составляет 11 баллов.
«Факел» в последних восьми турах проиграл всего один раз. Команда Дмитрия Пятибратова существенно прибавила в октябре и ноябре по сравнению с провальными летом и началом осени. Единственная ее проблема в том, что и победа в последних восьми турах всего одна. А шесть игр закончились вничью.
Это помогает воронежцам держаться вне зоны вылета с отрывом в шесть очков от нее, но не дает вырваться из зоны переходных матчей. «Факел» идет 14-м, отставая на два очка от 12-го. Хотя по качеству игры мог претендовать на большее. Но, к примеру, в домашней игре с «Динамо» (1:1) он не реализовал множество моментов, а пропустил едва ли не после первого удара по своим воротам в середине первого тайма.
— Мы верим, что можем одержать победу в последней игре перед паузой, — сказал «Известиям» полузащитник «Факела» Ильнур Альшин. — Да, ЦСКА — сильная команда. Но в октябре мы на их поле показали, что можем с ними играть на равных. А с учетом того футбола, который показываем нынешней осенью, надеемся теперь победить дома. Очень хотим это сделать, чтобы на хорошей ноте уйти на паузу и весной возобновить чемпионат с хороших позиций.
Также в предстоящем туре пройдет еще четыре матча. Московское «Динамо» примет на своем поле «Химки». «Ростов» сыграет в родных стенах с «Крыльями Советов». Махачкалинское «Динамо» встретится дома с «Рубином». А грозненский «Ахмат» примет «Оренбург».
Алексей Фомин