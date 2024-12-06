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Губернатор Самарской области назвал 2 матча РПЛ, в которых было установлено подозрительное судейство

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев направил письмо в РПЛ с просьбой пояснить, как лига борется с коррупцией, сообщает «РБ Спорт».

Источник: Sport24

Письмо отправлено в лигу в начале декабря, в нем губернатор называет два матча «Крыльев Советов», в которых, на его взгляд, было установлено подозрительное судейство.

Речь идет об играх «Химки» — «Крылья Советов» (24 апреля 2022 года) и «Пари НН» — «Крылья Советов» (23 апреля 2023 года). Отдельно обращается внимание на то, что главным тренером команды соперника «Крыльев» в обоих матчах был Сергей Юран, а проверок в отношении сотрудников «Химок» и «Пари НН» не проводилось.

Матч «Химки» — «Крылья Советов» завершился со счетом 4:1. Игру обслуживала бригада судей во главе с Алексеем Матюниным. После того матча экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС объявила, что Матюнин ошибочно назначил пенальти и засчитал гол в ворота «Крыльев Советов».

Матч «Пари НН» — «Крылья Советов» завершился со счетом 2:1. Игру обслуживала бригада судей во главе с Романом Галимовым. Сообщалось, что ЭСК РФС увидела три ошибки в действиях Галимова в матче «Пари НН» и «Крыльев Советов».

Крылья Советов