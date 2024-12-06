Губернатор Самарской области назвал 2 матча РПЛ, в которых было установлено подозрительное судейство

Речь идет об играх «Химки» — «Крылья Советов» (24 апреля 2022 года) и «Пари НН» — «Крылья Советов» (23 апреля 2023 года). Отдельно обращается внимание на то, что главным тренером команды соперника «Крыльев» в обоих матчах был Сергей Юран, а проверок в отношении сотрудников «Химок» и «Пари НН» не проводилось.