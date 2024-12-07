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«Рубин» одержал волевую победу над махачкалинским «Динамо», уступая 0:2

Казанский клуб победил со счетом 3:2 и завершил год на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ.

Источник: ФК «Рубин»

Футболисты казанского «Рубина» обыграли махачкалинское «Динамо» со счетом 3:2 в гостевом матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей голы забили Богдан Йочич (43-я минута), Егор Тесленко (56) и Дардан Шабанхаджай (69). У проигравших отличились Ян Джапо (16) и Хуссем Мрезиг (39).

«Рубин» набрал 26 очков и завершил год на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 17 очками расположилось на 11-й строчке.

В следующем туре, который пройдет после зимней паузы, «Динамо» в начале марта примет московский «Локомотив», «Рубин» в гостях сыграет с грозненским «Ахматом».

Динамо Мх
2:3
Первый тайм: 2:1
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 18
7.12.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Анжи Арена
Главные тренеры
Хасанби Биджиев
Рашид Рахимов
Голы
Динамо Мх
Ян Дапо
(Сослан Кагермазов)
16′
Уссем Мрезиг
(Гамид Агаларов)
39′
Рубин
Богдан Йочич
(Мирлинд Даку)
43′
Егор Тесленко
56′
Дардан Шабанхаджай
69′
Составы команд
Динамо Мх
27
Давид Волк
4
Идар Шумахов
99
Муталип Алибеков
16
Уссем Мрезиг
70
Валентин Пальцев
11
Эгаш Касинтура
13
Сослан Кагермазов
82′
10
Джавад Хоссейннеджад
71
Ян Дапо
62′
73′
77
Темиркан Сундуков
28
Сердер Сердеров
45+3′
62′
7
Абакар Гаджиев
47
Никита Глушков
82′
22
Залимхан Юсупов
25
Гамид Агаларов
73′
9
Ражаб Магомедов
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
15
Игор Вуячич
75′
23
Руслан Безруков
86′
27
Алексей Грицаенко
6
Угочукву Иву
10
Мирлинд Даку
51
Илья Рожков
78′
71
Константин Нижегородов
8
Богдан Йочич
88′
19
Олег Иванов
24
Никола Чумич
47′
90
Марвин Чуни
90+1′
99
Дардан Шабанхаджай
88′
22
Велдин Ходжа
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
5
6
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
4
7
Фолы
17
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
ВАР
Сергей Цыганов
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо Мх
Рубин
Премьер-лига: таблица и календарь