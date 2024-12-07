«Рубин» одержал волевую победу над махачкалинским «Динамо», уступая 0:2

Футболисты казанского «Рубина» обыграли махачкалинское «Динамо» со счетом 3:2 в гостевом матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе победителей голы забили Богдан Йочич (43-я минута), Егор Тесленко (56) и Дардан Шабанхаджай (69). У проигравших отличились Ян Джапо (16) и Хуссем Мрезиг (39).
«Рубин» набрал 26 очков и завершил год на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 17 очками расположилось на 11-й строчке.
В следующем туре, который пройдет после зимней паузы, «Динамо» в начале марта примет московский «Локомотив», «Рубин» в гостях сыграет с грозненским «Ахматом».