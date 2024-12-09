Алаев оценил посещаемость матчей РПЛ в первой части сезона

«Меня разочаровала посещаемость отдельных матчей. В целом же посещаемость игр РПЛ я оцениваю позитивно, — сказал Алаев. — Она выше даже прошлого сезона, это с учетом смены состава клубов. Поэтому я бы не сказал, что это проблема, которую нужно решать. Но это ситуация, которой нужно заниматься. Мы это делаем. Вы видели, что и в Грозном пытаемся что-то сделать, клубы ко всему этому подключились. В том числе и “Спартак”, который собрал почти 15 тыс. на последнем матче в декабре».