РФС рассмотрит удаление тренера «Краснодара» Мусаева за нецензурную брань в адрес судьи

В воскресенье «Краснодар» дома сыграл вничью с «Локомотивом» со счетом 0:0. Мусаев был удален в добавленное ко второму тайму время, в протоколе игры, размещенном на официальном сайте РПЛ, сообщается, что он применил нецензурную брань в адрес первого помощника судьи.