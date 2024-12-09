РФС рассмотрит удаление тренера «Краснодара» Мусаева за нецензурную брань в адрес судьи

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит удаление главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева в матче 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом». Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
В воскресенье «Краснодар» дома сыграл вничью с «Локомотивом» со счетом 0:0. Мусаев был удален в добавленное ко второму тайму время, в протоколе игры, размещенном на официальном сайте РПЛ, сообщается, что он применил нецензурную брань в адрес первого помощника судьи.
«Рассмотрим удаление главного тренера “Краснодара” Мурада Мусаева за нецензурную брань в адрес первого помощника судьи. Мусаев приглашен на заседание, которое состоится в четверг», — сказал Григорьянц.
«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 18 матчах. Следующий тур пройдет после зимней паузы, игры состоятся в начале марта.