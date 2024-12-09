Алаев назвал лучший гол первой части сезона РПЛ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Гол нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче с самарскими «Крыльями Советов» является лучшим в первой части сезона Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал президент РПЛ Александр Алаев.
28 октября «Краснодар» на выезде обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1 в матче 13-го тура РПЛ. Кордоба забил гол на 42-й минуте, он отличился дальним ударом недалеко от центра поля, перекинув вратаря самарцев Ивана Ломаева.
«Лучший гол? Наверное, я бы отметил гол нападающего “Краснодара” Джона Кордобы в матче с “Крыльями Советов”», — сказал Алаев.
Кордоба входит в пятерку лучших бомбардиров текущего сезона РПЛ, в его активе 8 забитых мячей.