Алаев назвал лучший гол первой части сезона РПЛ

28 октября «Краснодар» на выезде обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1 в матче 13-го тура РПЛ. Кордоба забил гол на 42-й минуте, он отличился дальним ударом недалеко от центра поля, перекинув вратаря самарцев Ивана Ломаева.