Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В махачкалинском «Динамо» не удовлетворены итогами первой части сезона РПЛ

Команда занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: FCUFA.PRO

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Махачкалинское «Динамо» не удовлетворено количеством набранных очков в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) после первой части сезона. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов.

«Пока результатом мы не удовлетворены, но динамика по тому, как действуем, дает надежду, что в весенней части мы будем лучше, доберем очки, — сказал Газизов. — Но очков не добрали, нужно было больше набирать. Если сравнивать наш прошлый сезон в Первой лиге, то есть существенная динамика в развитии, весной будем лучше».

«6 января мы собираемся в Махачкале, 13-го улетаем в Турцию на сборы, там будем до 21 февраля. Сейчас у нас началась работа по замене поля. Что касается трансферов, то будут на вход и на выход, работа идет, надеемся, что усиление будет. Каждый руководитель хочет иметь усиление в линиях, надеюсь, что поработаем в этом плане», — добавил Газизов.

Махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков в 18 матчах.

Динамо Мх