В махачкалинском «Динамо» не удовлетворены итогами первой части сезона РПЛ

«6 января мы собираемся в Махачкале, 13-го улетаем в Турцию на сборы, там будем до 21 февраля. Сейчас у нас началась работа по замене поля. Что касается трансферов, то будут на вход и на выход, работа идет, надеемся, что усиление будет. Каждый руководитель хочет иметь усиление в линиях, надеюсь, что поработаем в этом плане», — добавил Газизов.