В махачкалинском «Динамо» не удовлетворены итогами первой части сезона РПЛ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Махачкалинское «Динамо» не удовлетворено количеством набранных очков в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) после первой части сезона. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов.
«Пока результатом мы не удовлетворены, но динамика по тому, как действуем, дает надежду, что в весенней части мы будем лучше, доберем очки, — сказал Газизов. — Но очков не добрали, нужно было больше набирать. Если сравнивать наш прошлый сезон в Первой лиге, то есть существенная динамика в развитии, весной будем лучше».
«6 января мы собираемся в Махачкале, 13-го улетаем в Турцию на сборы, там будем до 21 февраля. Сейчас у нас началась работа по замене поля. Что касается трансферов, то будут на вход и на выход, работа идет, надеемся, что усиление будет. Каждый руководитель хочет иметь усиление в линиях, надеюсь, что поработаем в этом плане», — добавил Газизов.
Махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков в 18 матчах.