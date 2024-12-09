Игрок «Спартака» Бонгонда: Угальде станет лучшим бомбардиром РПЛ

«Угальде — отличный футболист с перспективным будущем. Я желаю ему продолжать забивать как можно больше голов — он станет лучшим бомбардиром РПЛ, я надеюсь на это.



Смог бы он заиграть в мадридском “Реале”? Спрашивайте это у клуба, я не отвечаю за это, но ничего невозможного нет», — приводит слова Бонгонда «РБ Спорт».