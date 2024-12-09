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Игрок «Спартака» Бонгонда: Угальде станет лучшим бомбардиром РПЛ

Полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда высказался о коста-риканском нападающем красно-белых Манфреде Угальде.

Источник: Чемпионат.com

«Угальде — отличный футболист с перспективным будущем. Я желаю ему продолжать забивать как можно больше голов — он станет лучшим бомбардиром РПЛ, я надеюсь на это.

Смог бы он заиграть в мадридском “Реале”? Спрашивайте это у клуба, я не отвечаю за это, но ничего невозможного нет», — приводит слова Бонгонда «РБ Спорт».

Угальде перешёл в стан красно-белых в январе 2024 года. За этот период он принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и тремя результативными передачами. На данный момент футболист лидирует в гонке бомбардиров в нынешнем сезоне РПЛ, забив 15 мячей за 18 туров.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

Спартак