11 убитых зайцев и поднятый вверх палец — фото Воробьева из «Локо» с охоты взбудоражило соцсети

«У нас что охота запрещена законодательством? Есть понятие открытая охота, когда можно охотиться на птицу, кабана, лося, зайца. И что в этом такого? Дмитрий — законопослушный гражданин. Законом у нас охота не запрещена. Если бы у нас запретили охотиться на зайцев, наверное, это было бы неправильно. Но человек же не занимался браконьерством. Он проводит отпуск, любит походить по лесу, по полям, поохотиться. Что в этом такого?



Оставьте человека в покое. Он не нарушал закон. Дмитрий же не в баре сидит или ночном клубе во время отпуска? Он — профессионал. Ну, любит активный отдых. А если бы летом рыбы наловил, тоже критиковали бы? Это его личная жизнь. Еще раз повторюсь, Воробьев не нарушал закон, охотившись на зайцев. Вот и все», — заявил Сергей Николаевич в интервью «РБ Спорт».