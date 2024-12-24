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В ЦСКА уверены в сроках снятия трансферного бана

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выразил уверенность, что запрет на регистрацию игроков, наложенный на московский клуб Международной федерации футбола (ФИФА), будет снят уже в ближайшее время.

Источник: Sport24

Дисциплинарный комитет ФИФА запретила ЦСКА регистрировать новых игроков в течение трех трансферных окон. Запрет связан с выплатой «Херенвену» за трансфер нападающего Чидеры Эджуке.

«Мы спокойны, потому что принципиально ожидали адекватных решений, которые будут примерно соответствовать друг другу. Но, к сожалению, получилось не так. Думаю, до конца года или в первую неделю следующего года бан будет снят — еще до открытия трансферного окна. Мы в этом уверены», — сказал Бабаев.

«Где-то я прочитал, что бан до 2026 года, но это не так — на самом деле до момента погашения задолженности. За него мы должны заплатить три миллиона. Очень надеялись, что коллеги из английского клуба (“Вест Хэм”. — Sport24), проявив хотя бы здесь солидарность, переведут часть достаточно большого долга своим соседям в Голландию. Но даже этого не было сделано», — заявил Бабаев «РБ Спорт».

Зимнее трансферное окно в РПЛ будет открыто с 23 января по 21 февраля 2025 года.

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