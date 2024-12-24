В ЦСКА уверены в сроках снятия трансферного бана

«Где-то я прочитал, что бан до 2026 года, но это не так — на самом деле до момента погашения задолженности. За него мы должны заплатить три миллиона. Очень надеялись, что коллеги из английского клуба (“Вест Хэм”. — Sport24), проявив хотя бы здесь солидарность, переведут часть достаточно большого долга своим соседям в Голландию. Но даже этого не было сделано», — заявил Бабаев «РБ Спорт».