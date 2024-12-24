Роман Трушечкин высказался о словах Валерия Карпина про экспертов в комментировании

Но наша традиция другая… У нас был Советский Союз, в котором был один телеканал, одна радиостанция, на которой комментировался футбол. И там был один человек, который за всё отвечал. И так повелось у нас десятилетиями", — сказал Трушечкин в выпуске на YouTube-канале футбольного комментатора Тимура Журавеля.