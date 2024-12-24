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Роман Трушечкин высказался о словах Валерия Карпина про экспертов в комментировании

Российский комментатор Роман Трушечкин отреагировал на слова главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина про привлечение экспертов к комментированию.

Источник: Чемпионат.com

"Вопрос в том, где эти эксперты, почему они не задержались у нас на телевидении. В том числе в ту пору, когда Валерий Георгиевич работал здесь главным.

Почему он не воспитал ни одного эксперта? Почему он никого не привлёк к работе, не посадил готовиться, воспринимать назначения на матчи как работу настоящую.

Может быть, Карпин прав с той точки зрения, что он как зритель воспитан на испанской школе футбола. Для него мир репортажа сформирован там, а не здесь.

Но наша традиция другая… У нас был Советский Союз, в котором был один телеканал, одна радиостанция, на которой комментировался футбол. И там был один человек, который за всё отвечал. И так повелось у нас десятилетиями", — сказал Трушечкин в выпуске на YouTube-канале футбольного комментатора Тимура Журавеля.

Ранее Валерий Карпин высказался о работе комментаторов. По мнению тренера, комментаторы не должны оценивать игру футболистов. Отметив, что зрителю скорее будет интересна оценка эксперта, а не комментатора.

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