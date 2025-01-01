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Футболист Глушаков назвал самые большие премиальные в карьере

Футболист подмосковных «Химок» Денис Глушаков назвал самые большие премиальные в карьере. Его слова приводит «Р-Спорт».

Источник: Соцсети

«Их было так много… Наверное, самые большие премиальные были по 30 или 40 тысяч долларов — их давали в “Локомотиве” и “Спартаке”», — отметил Глушаков.

37-летний хавбек высказался о высоких зарплатах футболистов. «Кто на что учился. Футболисты не видели детства — они много трудились, работали», — резюмировал он.

27 декабря Глушакова лишили прав за пьяное вождение. Отмечалось, что алкотестер показал 0,8 промилле.

Глушаков выступал за московские «Локомотив» и «Спартак», в составе последнего выиграв чемпионат и Суперкубок России. Также он представлял «Нижний Новгород», подмосковные «Химки», ростовский СКА, иркутскую «Звезду», грозненский «Ахмат» и костромской «Спартак».

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