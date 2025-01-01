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СМИ: «Ботафого» сделал второе предложение о трансфере футболиста «Динамо» Бителло

ТАСС, 1 января. Бразильский «Ботафого» сделал новое предложение московскому «Динамо» о приобретении футболиста Бителло. Об этом сообщает портал Globo.

Источник: https://fcdm.ru/

По информации источника, российский клуб отклонил первое предложение в размере €10 млн. Однако «Ботафого» не отказался от приобретения полузащитника и сделал новое предложение.

В 15 матчах текущего сезона Мир — Российской премьер-лиги 24-летний Бителло забил 1 мяч и сделал 9 голевых передач. Контракт бразильского полузащитника с «Динамо» истекает в 2028 году. Он перешел в московскую команду в 2023 году из бразильского «Гремио».

После 18 туров чемпионата России «Динамо» набрало 35 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Ботафого» в 2024 году выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.

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