СМИ: «Ботафого» сделал второе предложение о трансфере футболиста «Динамо» Бителло

В 15 матчах текущего сезона Мир — Российской премьер-лиги 24-летний Бителло забил 1 мяч и сделал 9 голевых передач. Контракт бразильского полузащитника с «Динамо» истекает в 2028 году. Он перешел в московскую команду в 2023 году из бразильского «Гремио».