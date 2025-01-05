«В “Спартаке” я бы осуществил свою мечту. Но очень хотел стать чемпионом с “Ротором!” Веретенникову — 55

— А я в Грецию особо и не рвался, но что сделано, то сделано, — рассказывал впоследствии Веретенников. — В двадцать девять лет так менять свой жизненный уклад, конечно, не стоило. Уезжать нужно было четырьмя-пятью годами раньше, тогда у меня был шанс достичь чего-то более серьезного. Хотя особых причин жаловаться на судьбу не вижу. Разве что в греческом «Арисе» не сложилось. Там сформировался непонятный мирок, так и не принявший в свои ряды футболиста по фамилии Веретенников. А в Бельгии, до конфуза с этими разрешениями на работу в стране, проблем не возникало. Пусть я не всегда играл в основном составе «Льерса», но принимал участие практически во всех матчах, к которым готовился.