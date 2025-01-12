«Краснодар» может включить футболиста Кастаньо в сделку по переходу Солари

Солари 23 года, он выступает за «Ривер Плейт» с июля 2022 года. Всего в составе аргентинского клуба он провел 109 матчей, в которых забил 30 голов и сделал 17 результативных передач. Вместе с «Ривер Плейтом» в сезоне-2022/23 стал чемпионом Аргентины, обладателем кубка и суперкубка страны. Ранее он выступал за чилийский «Коло-Коло» вместе с которым становился обладателем национального кубка (2020/21) и суперкубка (2021/22), а также чемпионом страны (2022).