«Краснодар» может включить футболиста Кастаньо в сделку по переходу Солари

ТАСС, 12 января. Колумбийский полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо может стать частью сделки по переходу аргентинского нападающего «Ривер Плейта» Пабло Солари. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы Солари.
Ранее портал El Crack Deportivo Noticias сообщил, что «Ривер Плейт» может включить права на Солари в сделку по переходу Кастаньо.
«Краснодар» всегда хотел заполучить Солари и сделал хорошее предложение год назад, — сказал Кипершмид. — Это правда, что «Ривер» хочет Кастаньо. Я не исключаю, что между клубами этот вариант обсуждался. Но есть и другие заинтересованные в Солари клубы".
Кастаньо 24 года, он перешел в «Краснодар» в январе 2024 года. В составе краснодарского клуба полузащитник провел 31 матч, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи. Ранее он выступал за мексиканский «Крус Асуль» и колумбийский «Рионегро Агилас». Кастаньо провел 16 матчей за сборную Колумбии, не отметившись результативными действиями.
Солари 23 года, он выступает за «Ривер Плейт» с июля 2022 года. Всего в составе аргентинского клуба он провел 109 матчей, в которых забил 30 голов и сделал 17 результативных передач. Вместе с «Ривер Плейтом» в сезоне-2022/23 стал чемпионом Аргентины, обладателем кубка и суперкубка страны. Ранее он выступал за чилийский «Коло-Коло» вместе с которым становился обладателем национального кубка (2020/21) и суперкубка (2021/22), а также чемпионом страны (2022).
«Краснодар» лидирует в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) после 18 туров, набрав 39 очков. Следующий матч в РПЛ команда проведет 1 марта дома против самарских «Крыльев Советов». Также «Краснодар» примет участие в Зимнем кубке РПЛ, который пройдет в Абу-Даби с 30 января по 11 февраля. На групповом этапе турнира «Краснодар» сыграет в группе А с московскими «Динамо» и «Спартаком». В группе Б на турнире выступят петербургский «Зенит», столичный ЦСКА и «Ростов.».