Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Футболисты «Спартака» не имеют проблем с лишним весом после отпуска

Главный врач «Спартака» Кирилл Козлов отметил, что все игроки команды выполняли индивидуальные программы тренерского штаба.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Игроки московского футбольного клуба «Спартак» не имеют проблем с лишним весом после выхода из отпуска. Об этом журналистам сообщил главный врач красно-белых Кирилл Козлов.

Ранее игроки «Спартака» проходили медосмотр.

«Игроки находятся в хорошем состоянии, все рады встрече друг с другом. Есть ли у кого-то проблемы с лишним весом? Нет, ребята все молодцы, все выполняли индивидуальные программы тренерского штаба. Будем более четко и структурированно подходить к результатам осмотра игроков, когда окончательно получим все данные», — сказал Козлов.

«Спартак» идет на третьем месте в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 37 очков после 18 туров. Отставание от «Краснодара» и петербургского «Зенита» составляет два очка. Следующий матч в РПЛ красно-белые проведут дома 2 марта против «Оренбурга».

Спартак
Премьер-лига: таблица и календарь