Футболисты «Спартака» не имеют проблем с лишним весом после отпуска

«Игроки находятся в хорошем состоянии, все рады встрече друг с другом. Есть ли у кого-то проблемы с лишним весом? Нет, ребята все молодцы, все выполняли индивидуальные программы тренерского штаба. Будем более четко и структурированно подходить к результатам осмотра игроков, когда окончательно получим все данные», — сказал Козлов.