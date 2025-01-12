Футболисты «Спартака» не имеют проблем с лишним весом после отпуска

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Игроки московского футбольного клуба «Спартак» не имеют проблем с лишним весом после выхода из отпуска. Об этом журналистам сообщил главный врач красно-белых Кирилл Козлов.
Ранее игроки «Спартака» проходили медосмотр.
«Игроки находятся в хорошем состоянии, все рады встрече друг с другом. Есть ли у кого-то проблемы с лишним весом? Нет, ребята все молодцы, все выполняли индивидуальные программы тренерского штаба. Будем более четко и структурированно подходить к результатам осмотра игроков, когда окончательно получим все данные», — сказал Козлов.
«Спартак» идет на третьем месте в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 37 очков после 18 туров. Отставание от «Краснодара» и петербургского «Зенита» составляет два очка. Следующий матч в РПЛ красно-белые проведут дома 2 марта против «Оренбурга».