В «Спартаке» рассказали, что перенесший операцию Бабич будет готов к возобновлению сезона

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Защитник московского футбольного клуба «Спартак» и сборной Сербии Срджан Бабич проходил медицинский осмотр перед сборами команды без ограничений, он будет готов к возобновлению сезона. Об этом журналистам рассказал главный врач «Спартака» Кирилл Козлов.
9 декабря пресс-служба «Спартака» сообщила, что Бабич перенес операцию на колене в одной из клиник Белграда.
«Бабичу было проведено оперативное лечение. После операции он получал качественную помощь. Сегодня он с нами, проходил осмотр без ограничений. К возобновлению сезона будет готов», — сказал Козлов.
Бабичу 28 лет, он выступает за «Спартак» с августа 2023 года. В текущем сезоне защитник принял участие в 19 матчах за московский клуб в разных турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Ранее Бабич выступал за «Црвену Звезду» (2018−2022), в составе команды он стал трехкратным чемпионом Сербии. Также защитник играл за сербскую «Воеводину», испанскую «Альмерию» и португальский «Фамаликан». В составе сборной Сербии защитник провел девять матчей, в которых забил один гол.