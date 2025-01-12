В «Спартаке» рассказали, что перенесший операцию Бабич будет готов к возобновлению сезона

Бабичу 28 лет, он выступает за «Спартак» с августа 2023 года. В текущем сезоне защитник принял участие в 19 матчах за московский клуб в разных турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Ранее Бабич выступал за «Црвену Звезду» (2018−2022), в составе команды он стал трехкратным чемпионом Сербии. Также защитник играл за сербскую «Воеводину», испанскую «Альмерию» и португальский «Фамаликан». В составе сборной Сербии защитник провел девять матчей, в которых забил один гол.