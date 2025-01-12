Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Футболист Литвинов считает, что у «Спартака» есть шансы стать чемпионом

Московская команда отстает от лидирующего «Краснодара» на два очка.

Источник: ФК "Спартак"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» имеет шансы стать чемпионом Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) в этом сезоне. Такое мнение журналистам высказал защитник красно-белых Руслан Литвинов.

«Я рад, что команда сейчас находится в тройке. Между нами и лидерами было 11 очков, многие считали, что догнать нереально, но я думаю, у нас есть шансы на первое место. Что касается меня, то мне надо отвоевывать на сборах место в основном составе. Я получил красную карточку, команда два матча без меня после этого здорово сыграла, это футбол», — сказал Литвинов.

«Спартак» идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 37 очков после 18 туров. Отставание от «Краснодара» и петербургского «Зенита» составляет два очка. Следующий матч в РПЛ красно-белые проведут дома 2 марта против «Оренбурга».

Спартак
Премьер-лига: таблица и календарь