Футболист Литвинов считает, что у «Спартака» есть шансы стать чемпионом

«Я рад, что команда сейчас находится в тройке. Между нами и лидерами было 11 очков, многие считали, что догнать нереально, но я думаю, у нас есть шансы на первое место. Что касается меня, то мне надо отвоевывать на сборах место в основном составе. Я получил красную карточку, команда два матча без меня после этого здорово сыграла, это футбол», — сказал Литвинов.